„Die Geissens“: Robert Geiss von seinen Töchtern enttäuscht: „Müssen sie rausschmeissen“

Monaco – Wo Luxus auf Familiendrama trifft! Robert Geiss (60), der Selfmade-Millionär und Kopf der berühmten TV-Familie „Die Geissens“, lebt mit seiner Frau Carmen (59) ein Leben, das viele nur aus glitzernden Zeitschriften kennen.

Doch hinter den Kulissen brodelt es gewaltig: Die Teenager-Töchter Davina (20) und Shania (19) sorgen für Kopfschütteln bei Papa Robert!

„Die Geissens“: Tochter Davina greift zur Flasche

Seit 2011 lässt RTLZwei die Zuschauer teilhaben an dem opulenten Lebensstil der TV-Stars in der Doku-Serie „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“. Doch die neuesten Eskapaden der Töchter werfen Schatten auf das glänzende Bild. Die jungen Geissens, die in ihrer eigenen Show „Davina & Shania – We Love Monaco“ zu sehen sind, zeigen sich von einer weniger glamourösen Seite.

+++ Robert Geiss: Unglaubliche Szenen am Ballermann – es geht um seinen Vater +++

Weinselige Work-Ethik sorgt für Familienkrach! Bei einem Fotoshooting zur Promotion ihrer neuen Gym-Wear-Kollektion griff die ältere Tochter Davina zum Wein, um die Nerven zu beruhigen – sehr zum Ärger ihres Vaters. Robert Geiss, der seinen Erfolg harter Arbeit verdankt, sieht Alkohol am Arbeitsplatz als absolutes No-Go. „Mir reicht es jetzt langsam! Wenn die Kinder jetzt nichts auf die Reihe bekommen, dann müssen wir sie rausschmeißen“, poltert der Patriarch in der Serie.

Gattin Carmen unterstützt ihren Mann, auch wenn die Eltern kaum Druckmittel haben, da die Töchter sich selber finanzieren. Während Davina die Leichtigkeit ihres Lebens betont und von mehr Urlaub träumt, scheint Shania die familiären Spannungen ernster zu nehmen: „Wir müssen wirklich etwas machen, dass Papa nicht mehr sauer auf uns ist.“ Was genau? Das erfährst du montags auf RTL2 bei einer neuen Folge „Die Geissens“.