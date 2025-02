Die Geissens lüften TV-Geheimnis: „In Dubai ist es besonders knifflig“

Die Geissens – die Glamour-Familie der deutschen Reality-TV-Szene – gewähren in ihrem neuesten Podcast exklusive Einblicke hinter die Kulissen ihrer Erfolgsserie. Während sie in Dubai die Sonne genießen und an neuen Folgen arbeiten, plaudern Robert (61), Carmen (59), Shania (20) und Davina (21) über die Herausforderungen und Überraschungen bei den Dreharbeiten.

Wer meint, die Geissens hätten ein riesiges Produktionsteam im Schlepptau, irrt gewaltig. „Wir sind ja nicht die Kardashians“, stellt Carmen klar und verrät, dass sie mit einem kleinen Team von nur drei bis vier Personen arbeiten. Früher war das anders: „Da hatten wir eine große Crew, riesige Kameras und einen eigenen Tonmann. Heute ist es viel entspannter“, erklärt Shania. Carmen ergänzt lachend: „Ein kleines Team bringt mehr Spaß!“

Die Geissens: SO läuft es hinter den Kulissen wirklich ab

Besonders spannend wird es, wenn an exklusiven Locations gedreht wird. „In Dubai ist es besonders knifflig“, gibt Carmen zu. Genehmigungen sind hier oft ein Problem, da viele die Geissens mit einem riesigen Produktionsteam assoziieren. Doch die Geissens beweisen das Gegenteil und zeigen, dass weniger manchmal mehr ist.

+++ Auch spannend: „Die Geissens“: Shania will hoch hinaus – doch dann kracht es +++

Was viele nicht wissen: Carmen ist nicht nur die strahlende TV-Ikone, sondern auch die treibende Kraft hinter den Kulissen. Als Geschäftsführerin von „Geiss TV“ ist sie intensiv in die Produktion eingebunden und hat sogar schon beim Schnitt Hand angelegt. Dabei bedeutet Reality-Star zu sein für die Geissens mehr als nur vor der Kamera zu stehen – es ist „Teamarbeit“ pur.

Wer nicht länger auf die neuen Folgen warten möchte, kann sich in der Zwischenzeit mit älteren Episoden begnügen. In der RTL Plus-Mediathek lassen sich alle Folgen ganz einfach nachholen.