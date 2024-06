Die Geissens: Robert empört Fans – „So fasst man keine Frau an“

Der neueste Coup aus dem Hause Geiss sorgt für hochkochende Gemüter!

Deutschlands schillerndste TV-Familie „Die Geissens“ stehen wieder einmal im Rampenlicht, und diesmal dreht sich alles um ein pikantes Video, welches Robert Geiss während einer rauschenden Bootsparty auf Instagram geteilt hat.

„Die Geissens“: Arm in Arm mit unbekannter Frau

Am vergangenen Wochenende zog es den bekannten Reality-TV-Star nach Cannes, angeblich wegen einer dreitägigen Geburtstagsfeier – doch wessen Geburtstag gefeiert wurde, bleibt vorerst ein Geheimnis. Die Stimmung schien ausgelassen, das Wetter perfekt, und Robert Geiss wirkte in bester Laune, als er eine unbekannte Frau in seinen Armen hielt.

Das Video dazu postete er selbst, sichtlich stolz auf die gelungene Party. Doch die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Die Kommentarspalten auf Instagram explodierten förmlich vor Entrüstung.

„Du hast eine tolle Frau, lass die Finger von ihr“, mahnte ein User. „So fasst man keine Frau an, wenn man selbst verheiratet ist. Sorry“, fügte ein anderer hinzu. Die besorgte Frage „Was ist denn mit Carmen passiert?“, zieht sich wie ein roter Faden durch die Online-Diskussionen.

Auffällig ist, dass Gattin Carmen Geiss auf keinem der zahlreichen Partyvideos zu sehen ist. Ein Fan kommentierte: „Schon etwas fremdschämend“, und bringt damit das Unbehagen vieler zum Ausdruck.