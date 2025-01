Die Geissens in Dubai – neuer Lebensstil lässt staunen

Trotz ihres gewohnten Jetset-Lebensstils hat die wohl bekannteste TV-Familie Geissen für die Wintermonate in der modernen Wüstenmetropole Dubai ihr Zuhause gefunden. Das Emirat am Persischen Golf ist für Selfmade-Millionär und RTL Zwei-Darsteller Robert Geiss (60) und seine Frau Carmen (59) nicht nur ein Rückzugspunkt, sondern ebenfalls ein Ort der Zukunft.

Im Interview mit BILD erzählen die beiden, warum sie die Wintermonate lieber in der sonnigen Großstadt verbringen und wie sie dort ihren Alltag bestreiten. Außerdem verraten sie Details über den Lieblingswohnort und das Datingleben ihrer beiden Töchter Shania (20) und Davina (22).

Die Geissens: Glamouröses Leben am Persischen Golf

„Für uns ist das Leben in Dubai fast wie überall auf der Welt. Wir machen hier unser Ding und bringen viel Neues an den Start. Aber halt alles bei angenehmen 30 Grad“, erklärt Carmen Geiss. Doch was ist genau ihr Ding? Die Blondine offenbart: „Ich habe gerade eine eigene Immobilienfirma gegründet: die Geissens Real Estate.“

Wenn dann zur Abwechslung mal nicht die Arbeit an erster Stelle steht, sind die beiden TV-Persönlichkeiten passionierte Restaurantbesucher. So berichtet Carmen: „Wir gehen schon jeden Tag zweimal essen. Und das natürlich auch oft mit Freuden oder neuen Bekannten, die wir dort kennengelernt haben.“

Unstimmigkeiten über den familiären Lieblingsort

Trotz ihres festen aktuellen Winterdomizils ist sich die Familie bei der Wahl ihres Lieblingswohnorts sehr uneinig. Das liegt daran, dass sie momentan über Anwesen in Monaco, Dubai, St. Tropez und Valberg (Frankreich) verfügt.

Carmens Herz hängt nach wie vor sehr an Monaco: „Das ist auch nach 30 Jahren ganz klar unser Zuhause. Das und St. Tropez.“ Dagegen scheint Robert inzwischen eher den Wüstenstaat zu bevorzugen. So erzählt er: „Ja, aber mir gefällt es in Dubai schon mega. Hier ist so viel Power und Dynamik …“

Zwei Wohnorte tragen die Geissens im Herzen

Einen Kompromiss konnte das Millionärs-Ehepaar dennoch finden – durch den aktuellen Bau neuer Traumhäuser in Dubai und Südfrankreich. Und wo fühlen sich ihre beiden Töchter Shania und Davina am wohlsten? Sie leben beide in Monaco und seien dort durch Freundschaften und ihre Kindheit fest verwurzelt.

Ob der Golfstaat nach Roberts Geschmack jedoch die besseren potenziellen Schwiegersöhne bereithalte? „Hier gibt es auf alle Fälle viele interessante Menschen. Das mit den Männern müssen die beiden schon selbst beantworten. Früher habe ich immer gesagt: Der Mann für die beiden muss erst noch gebacken werden“, so Robert. Dennoch halte er sich bewusst aus dem Datingleben seiner beiden Töchter heraus.