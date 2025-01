Heidi Klum krempelt GNTM um – das gab es noch nie!

Neues Jahr, neue Staffel GNTM mit Chef-Jurorin Heidi Klum! Nachdem im letzten Jahr auch erstmals Männer gleichzeitig mit den Frauen an der Casting-Show teilnehmen konnten und am Ende zwei Sieger gekürt wurden, gibt es auch in der kommenden Staffel einige Neuerungen.

Heidi Klum ändert GNTM-Konzept erneut

In wenigen Wochen ist es so weit, dann startet bereits die 20. Staffel GNTM mit Heidi Klum. Wie ProSieben am Neujahrstag bekannt gab, wird die erste Folge der neuen Modelsuche am 13. Februar 2025 ausgestrahlt. Die diesjährige Jubiläumsstaffel wird anders sein als die vorherige – in mehreren Aspekten.

So dürfen wieder Frauen und Männer teilnehmen, werden aber in den ersten Wochen getrennt voneinander begleitet und aussortiert. Auch im TV findet eine Geschlechtertrennung statt – mit einem Bonus für die Zuschauer. Die Folgen mit den GNTM-Männern werden immer dienstags, der Modelkampf der Frauen immer donnerstags ausgestrahlt. Bis zur 13. Folge am 27. März können ProSieben-Zuschauer die Sendung also sogar zwei Mal pro Wochen schauen. Danach laufen Klum und Co. nur noch donnerstags im TV.

Heidi Klum bekommt wieder Unterstützung von Tochter Leni

„Viele großartige Menschen haben sich für meine 20. Staffel beworben. Da all diese tollen Persönlichkeiten nicht in einen einzigen Donnerstagabend passen, gibt es jetzt sechs Wochen lang dienstags nur Boys!“, erklärt Heidi Klum die Hintergründe der Änderung. Und: „In der ersten Folge unterstützt mich meine Tochter Leni, und bei den Boys ist Topmodel Naomi Campbell mit dabei. Es wird eine unglaublich spannende Reise – wir freuen uns alle wahnsinnig darauf!“

Auch bei ProSieben freut man sich auf das GNTM-Jubiläum. „Zwei Mal ‚Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum‘ pro Woche. Ich finde: Schöner kann man eine Jubiläumsstaffel auf ProSieben nicht feiern. Mit dem zusätzlichen Dienstag haben wir die Möglichkeit geschaffen, unserem Publikum noch mehr von der aufregenden ‚GNTM‘-Reise zu zeigen“, so Senderchef Hannes Hiller.