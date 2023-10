Die Geissens: Robert mit offenem Geständnis – er würde es immer wieder tun

Wir schreiben das Jahr 1994. Es ist der 30. Oktober. Ein junges Paar tritt vor den Traualtar. Sie im weißen, durchschimmernden Kleid, er im schwarzen Anzug mit roten Applikationen. Es sind Robert und Carmen, besser bekannt als die Geissens, die sich an jenem Tag vor 29 Jahren die ewige Liebe versprachen.

Ein Versprechen, das bis heute halten sollte. Via Instagram gratulierte Robert Geiss nun seiner Frau zum Hochzeitstag. „Fröhlichen Hochzeitstag, mein Schatz! … Wenn ich in der Zeit zurückreisen und noch einmal wählen dürfte, dann würde ich mich für dich entscheiden. Die Liebe zu dir löst so viel Glück und Freude in mir aus. Es braucht viel Zeit, um eine perfekte Beziehung aufzubauen“, schreibt der Geissens-Star in rührenden Worten.

Carmen und Robert Geiss feiern Hochzeitstag

Dazu teilt er ein Bild aus jungen Jahren. Er mit stylisher 80er-Jahre Sonnenbrille, Carmen noch mit dunklen Haaren, in einer Art Spinnennetz-Corsage. Ein Tag zum Feiern, nicht nur für die Geissens selbst. Auch die Fans der vermögenden Kult-Millionäre können sich kaum halten.

„Nur das beste für euch, seid die besten Personen, die ich kenne. Bleibt so wie ihr seid und bleibt auf jeden Fall gesund und fröhlich“, heißt es auf Instagram. Eine weitere Followerin findet: „Ihr passt so gut zusammen.“ Und eine dritte schreibt: „Wir wünschen euch noch viel Freude und glückliche, gesunde Jahre, liebe Geissens.“

Und natürlich gratuliert auch Carmen ihrem Robert zum Hochzeitstag. Sie wählte ein etwas aktuelleres Foto, ihre Worte sind aber nicht minder emotional. „Alles Liebe zum Hochzeitstag, mein Liebling. Du bist mein Fels in der Brandung und ich bin so dankbar, dass ich dich an meiner Seite habe. Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag, mein Schatz. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt und ich danke dir dafür, dass du mich jeden Tag aufs Neue glücklich machst“, so Carmen.