„Die Geissens“: Nach Ausstrahlung der neuen Folgen herrscht bittere Gewissheit

Schnelle Autos, die neusten Markenklamotten und teure Reisen: „Die Geissens“ sind den absoluten Luxus gewöhnt. Seit Jahren nehmen Carmen und Robert Geiss ihre Fans in der eigenen RTL2-Doku durch ihren schillernden Alltag mit.

Anfang des Jahres ging die mittlerweile 23. Staffel von „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ an den Start. Doch kann man die Zuschauer mit den Geschichten noch überzeugen? Ein Blick in die Quote gibt die Antwort…

„Die Geissens“: Erfolg mit neuer Staffel?

Am Montagabend (27. Januar) ging RTL2 mal wieder mit einer Doppelfolge von „Die Geissens“ an den Start. Und wenn eins an diesem Tag klar war, dann, dass die Konkurrenz nicht schläft. Vor allem bei den privaten Sendern gab es wieder eine riesige Auswahl zur besten Sendezeit.

Konnte RTL2 da mithalten? Die Antwortet lautet: Nein. Wie „Quotenmeter“ berichtet, sahen an diesem Abend lediglich 300.000 Zuschauer im Gesamtpublikum. Die Marktanteile der Doppelfolge beliefen sich demnach auf 1,9 und 2,1 Prozent. Die Konkurrenz konnte da besser abschneiden.

„Die Geissens“ hinter der direkten Konkurrenz

Zum Vergleich: Vox konnte mit „Goodbye Deutschland“ noch 0,58 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken – und das mit einer Wiederholung. Die Sat.1-Doku „Über Geld spricht man doch!“ kam noch auf 0,68 Millionen Zuschauer. Absoluter Tagessieger war aber RTL mit dem Dschungelcamp, wo sage und schreibe 3,89 Millionen Zuschauer am Start waren.

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Die Geissens“ immer montags ab 20.15 Uhr im Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.