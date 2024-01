Die Geissens: Davina bittet Mats Hummels um ein Foto – seine Reaktion überrascht alle

Seit über zehn Jahren flimmern die Geissens mit ihrer eigenen Reality-Show über die TV-Bildschirme, sind nicht nur Millionäre sondern auch Stars. Bei ihren Reisen um die Welt treffen Carmen, Robert und die Töchter Shania und Davina dennoch selbst auch immer wieder Promis, vor denen sie großen Respekt haben.

So ist vor allem Davina Geiss total aufgeregt, als sie in der ersten Folge der neuen Staffel „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ auf Fußball-Profi Mats Hummels trifft. Ihre Reaktion ist Schwester Shania schon fast peinlich – doch was der BVB-Star dann macht, toppt das Ganze noch.

Die Geissens treffen auf Mats Hummels

Eigentlich steht Papa Robert Geiss in der neuen Folge der „Geissens“ an diesem Montag (8. Januar) im Mittelpunkt. Der Selfmade-Millionär hat einen Auftritt auf dem großen „Online Marketing Rockstars“-Festival in Hamburg, soll dort vor über 70.000 Menschen sprechen. Als die Geissens allerdings in ihr Hotel einchecken, rückt das Familienoberhaupt zumindest für Davina kurzzeitig in den Hintergrund: BVB-Star Mats Hummels steht an der Rezeption, checkt gerade ein. Für Davina ist sofort klar: Sie möchte ein Foto mit dem Fußballer – nur wie?

Promi-Profi Robert Geiss rät der 20-Jährigen, Mats Hummels einfach darum zu bitten, „die fragen mich ja auch“. Schwester Shania befürchtet schon Schlimmes: „Oh nein, Davina macht einen auf Fan-Girl. Hoffentlich wird’s gleich nicht zu peinlich.“

Schließlich fasst sich Davina ein Herz, fragt den Fußballer, als er an ihr vorbei geht: „Bekomme ich ein Foto?“ Nach ein paar Sekunden ist der Moment vorbei und Davina glücklich. Gegenüber ihrer Schwester erklärt sie, dass Mats Hummels auch mal für Bayern München, ihren Lieblingsverein, gespielt hat. „Und er ist auch Weltmeister geworden, 2014 für Deutschland.“ Grund genug also, sich über das Foto mit dem Star-Kicker zu freuen!

Die Geissens ärgern Davina

Einige Stunden später, als die Geissens in einem feinen Steak-Restaurant dinieren, wird es für Davina allerdings noch besser. Stolz zeigt sie ihr Handy, erklärt, dass sie das Foto mit Mats Hummels in ihre Instagram-Story hochgeladen und ihn verlinkt hat. „Und Mats Hummels hat geliked“, verkündet die Blondine.

Robert und Shania freuen sich mit Davina, nur Carmen fragt skeptisch: „Und der wusste, wer du warst? So eine blöde Blondine, die eigentlich nur ein Bild mit ihm haben wollte?“ Auch Shania neckt ihre Schwester plötzlich, erzählt in die Kamera: „Die freut sich, weil ein Fußballer ihr Foto geliked hat. Es ist nicht so tiefgründig.“ Davina lässt sich den Spaß an der überraschenden Reaktion von Mats Hummels aber nicht nehmen: „Das ist das größte Ding.“

Die neue Folge der Geissens kannst du um 20.15 Uhr auf RTL Zwei oder in der Mediathek von RTL+ sehen.