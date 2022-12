„Die Geissens“: Davina postet Urlaubsfoto – plötzlich hagelt es widerliche Kommentare

Es weihnachtet sehr! Die Geissens verschlägt es deshalb wie jedes Jahr in die Alpen. Ein Ort, an dem man endlich vom Alltagstrubel abschalten und sich in den endlosen Schneelandschaften verlieren kann. Natürlich wird die traumhafte Kulisse auch für den ein oder anderen Schnappschuss genutzt.

Auf das, was „Die Geissens“-Star Davina nach ihrem neuen Instagram-Post blüht, hätte sie jedoch niemand vorbereiten können. Unter einem zunächst unscheinbaren Foto der 19-Jährigen hagelt es plötzlich bitterböse Kritik für die Tochter von Robert und Carmen Geiss.

Pünktlich zu Weihnachten: „Die Geissens“ urlauben wieder in den Alpen

Ihr neuer Instagram-Beitrag zeigt Davina Geiss kurz nach dem Skifahren. Noch in voller Montur mit Ganzkörperanzug, Sturmhaube, Helm und Brille posiert sie vor den schneebedeckten Bergen. Im Hintergrund sind auch ihre Skier zu erkennen. „Außerhalb der Reichweite“, schreibt Davina zu dem Bild, das sie im Entspannungsurlaub zeigt.

Doch das Internet macht bekanntlich nie Urlaub und ihre virtuelle Reichweite ist nicht gerade klein: Stolze 396.000 Menschen folgen der Geissens-Tochter bei Instagram. Dass sich darunter auch Kritiker der Millionärsfamilie verbergen, ist nicht auszuschließen. Wie unfassbar gemein diese anonymen Nutzer allerdings werden können, ist immer wieder erschreckend. Bei den Kommentaren unter Davinas Ski-Foto kann man nur mit dem Kopf schütteln.

„Die Geissens“-Tochter erhält Schock-Kommentare – nichts für schwache Nerven

Da der Ski-Anzug Davinas schmale Taille besonders hervorhebt, behaupten zahlreiche Nutzer sofort, dass die 19-Jährige ihre Bilder bearbeitet. „Bildbearbeitung, wenn man die Vergleiche sieht“, meint ein Mann, der auf Davinas vorherige Fotos verweist. Andere werfen ihr sogar eine Essstörung vor. In der Kommentarspalte lassen sich entsetzliche Bemerkungen wie „Iss mal was“, „nur Haut und Knochen“ und „Soll ich dir mal was Ordentliches zu essen machen?“ lesen.

Dass viele Menschen durch genau solch abwertende Aussagen erst recht in die gefährliche Krankheit abrutschen, ist ihnen wohl nicht bewusst. Als Ursachen von Essstörungen zählt der „ANAD“-Verein (der sich um die psychosoziale Beratung von Menschen, die an einer Essstörung leiden, kümmert) auch soziokulturelle Ursachen auf. Darunter fallen ein vorherrschendes Schönheitsideal, der Vergleich unter Gleichaltrigen, Mobbing, negative Kommentare sowie die Thematisierung von Gewicht und Aussehen.

Ob Davina unter der Krankheit leidet, hat sie nie publik gemacht. So oder so sind diese Kommentare der Fremden im Netz höchst gefährlich – sowohl für Davina selbst als auch ihre jüngeren Follower, die dazu neigen, sich mit ihr zu vergleichen. „Manchen geht anscheinend einer dabei ab, einer jungen Frau die Weihnachtszeit zu versauen“, schießt deshalb eine Frau in der Kommentarspalte zurück.

Als Erklärung für die besonders schmale Figur der 19-Jährigen nennen Davinas Unterstützer übrigens den Weitwinkel. „Jeder, der sich mit Fotografien etwas auskennt sieht, dass das Bild mit einem Weitwinkelobjektiv geschossen wurde. Von wegen Bildbearbeitung“, stellt einer von ihnen klar.