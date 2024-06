„Die Geissens“: Carmen verzweifelt an Tochter Shania – „Verstand-Schalter aus“

Seit Jahren jetten „Die Geissens“ um die Welt, haben mittlerweile in St. Tropez und Monaco ihre Lebensmittelpunkte etabliert. Für die Superreichen ist es nun an der Zeit, neue Gefilde zu entdecken – vor allem mit den arabischen Emiraten liebäugelt die Großfamilie.

In der aktuellen Folge auf RTL2 (17. Juni) entdecken die TV-Stars daher Land und Leute rund um Fujairah, einen eher unbekannten Teil des Golfstaates. Robert hat seine Frau und seine beiden Töchter dorthin entführt und sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Der Plan des Familienoberhauptes trifft jedoch nicht bei jedem auf fruchtbaren Boden.

„Die Geissens“: Robert bricht Regeln

„Ich glaube wirklich, dass Papa einen schrecklichen Plan hat,“ erzählt Geissen-Tochter Davina und sieht bereits ihr Unheil in weiser Voraussicht. Shania pflichtet ihrer Schwester bei: „Die langweiligsten Museen der Welt zu besuchen.“ Damit ist der geheime Plan Roberts aus dem Sack. Genauer gesagt schauen sich die Geissens ein Automuseum an, um ihren Sprösslingen zu zeigen, „was es um Dubai herum noch alles an Abenteuern zu erleben gibt.“

Die Idee stammt jedoch vorwiegend aus Roberts Feder. „Eigentlich willst du deinen Spaß, Robert,“ entlarvt Carmen ihren Gatten. Der ist vor allem von den ausgestellten Oldtimern hin und weg. Die Begeisterung nimmt sogar so sehr überhand, dass Shania ihren Vater zügeln muss, sich die Autos genauer anzuschauen. Denn bei den historischen Fahrzeugen herrscht eine strikte „Nicht anfassen“-Vorschrift. Carmen hingegen zeigt sich weiterhin wenig interessiert an dem Ausflug.

„Die Geissens“: Carmen reißt der Geduldsfaden

„Ich bin nicht so der Oldtimer-Fan, ich finde es eher langweilig und die stinken auch immer,“ muss Carmen ihren Frust über das Museum loswerden. Doch damit nicht genug. Ihre Töchter bringen sie wahrlich zur Verzweiflung, indem sie ihrer Mutter versuchen, die Welt zu erklären. „Man ist früher mit Stäbchen gefahren,“ stellt Shania eine Entdeckung an einem Oldtimer fest.

„Oh mein Gott, mit Stäbchen gefahren,“ kann Carmen über die Aussage nur den Kopf schütteln. Gemeint sind eigentlich keine asiatischen Essstäbchen, sondern die Gangschaltung und die Handbremse des Autos. „Ich glaube, jetzt ist der Verstand-Schalter wieder aus,“ verzweifelt die Geissens-Mama an der Unwissenheit ihrer Tochter.

Robert kann über die Aussage von Shania nur schmunzeln. Sicherlich nimmt auch Carmen die Angelegenheit mit Humor. Mit dem Ausflug in das Automuseum ist das Tagesziel Roberts allerdings noch nicht erfüllt. Was er sich außerdem für seine Familie einfallen lassen hat, können gespannte Zuschauer bei „Die Geissens“ zur Primetime auf RTL2 verfolgen.