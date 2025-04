„Die Geissens“: Carmen muss TV-Dreh abbrechen – dann geht alles ganz schnell

Montagabend ist Geissens-Zeit. Auf RTL2 dreht sich dann alles um Deutschlands wohl bekannteste Millionärsfamilie – Carmen, Robert und ihre beiden Töchter Davina und Shania. Auch am 7. April flimmerte eine brandneue Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ über die Bildschirme.

Doch diesmal ging es nicht nur um Luxus, Lifestyle und Jetset, sondern um eine Gesundheitskrise, die die Familie unerwartet erwischte. Carmen musste mitten in den Dreharbeiten plötzlich in die Notaufnahme gebracht werden.

„Die Geissens“: Notfall bei Carmen

Große Sorgen um Carmen Geiss! Was als harmloser Ausflug ins österreichische Jagdschloss Schmida beginnt, nimmt eine dramatische Wendung: Carmen Geiss klagt plötzlich über starke Krämpfe und bricht den Dreh ab. Die Crew reagiert sofort – ab in die Klinik. In der Notaufnahme dann der Schock: Carmen muss bleiben.

Tochter Davina ist sichtlich mitgenommen, weicht ihrer Mutter nicht von der Seite. Währenddessen versucht Schwester Shania, ihren Papa Robert zu beruhigen. Doch was fehlt dem RTL2-Star?

„Die Geissens“: Fans ist es nicht entgangen

Für Fans, die Carmen auf Instagram folgen, kam die Situation nicht ganz überraschend. Dort meldete sich die Millionärsgattin bereits vor Monaten mit einem Foto aus dem Krankenhausbett, schließlich liegen die Dreharbeiten immer eine Weile zurück. „Bei mir wurde eine Bauchspeicheldrüsenentzündung festgestellt. Wir waren gerade mitten in Dreharbeiten, als es mir plötzlich immer schlechter ging und ich abbrechen musste.“

Später stellte sich heraus: Gallensteine waren der wahre Grund für die Höllenschmerzen – drei an der Zahl, die inklusive Gallenblase entfernt werden mussten. Zum Glück geht es Carmen heute wieder bestens. Nach der OP hat sich die 59-Jährige vollständig erholt und ist wieder zurück in ihrer gewohnt energiegeladenen Rolle als Familienoberhaupt der Geissens.

Neue Folgen von „Die Geissens“ laufen montags ab 20.15 Uhr bei RTL2 und sind auch in der RTL+-Mediathek abrufbar.