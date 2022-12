„Die Geissens“: Carmen zeigt ihr neuestes „Schmuckstück“ – es ist größer als sie selbst

Einmal so reich sein, dass man sich fast alles kaufen kann. Diesen Wunsch haben viele Menschen. Die Geissens haben ihn sich erfüllt. Möglich gemacht hat das ein geschickter Schachzug. So hatte Robert Geiss 1986 zusammen mit seinem Bruder das Sportartikel-Unternehmen „Uncle Sam“ gegründet. Das Label wurde in der Bodybuilder-Szene schnell Kult. Neun Jahre später verkauften die Brüder das Unternehmen und wurden so reich.

Und diesen Reichtum zeigen die Geissens auch gerne und oft. Im TV, im realen Leben, aber auch in den sozialen Medien. So präsentiert Carmen Geiss ihren Followern bei Instagram nun die neueste Anschaffung für die Villa Geissini in Frankreich.

Die Geissens haben ein neues Schmuckstück

„Darf ich vorstellen: Unser neues Schmuckstück in der Villa Geissini“, schreibt die 57-jährige Kölnerin zu einem Foto, das sie in ihrer Instagram-Story teilte. Darauf sehen wir Carmen neben einem Fitnessgerät, einer sogenannten „Bio Force Kraftstation“, die die Millionärsgattin mal locker um einen Meter überragt.

Na dann kann Carmen in den nächsten Wochen noch ordentlich pumpen, bevor das große Weihnachts-Essen beginnt. Schließlich hat ihr „Home Gym jetzt 24h geöffnet“, wie Carmen in ihrer Instagram-Story schreibt.

Und das macht sich anscheinend auch bemerkbar. So teilte Carmen zuletzt ein Bikinifoto und zeigte, wie fit sie ist. „Jetzt bin ich schon etwas stolz, denn Disziplin und fünf Kilo weniger macht sich wirklich nach sechs Wochen bemerkbar und auch sichtbar. Ich wollte unbedingt wieder eine Bikinifigur haben, bevor ich nach Dubai fliege. Das habe ich auf jeden Fall bis auf zwei, drei Kilo geschafft“, schrieb sie zu dem Foto.

Mehr Nachrichten:

Die Fans sind jedenfalls begeistert von der Transformation der 57-Jährigen. „Du siehst mega aus“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Und Robert Geiss: „Schatz, ich liebe dich immer noch. Damals wie heute.“