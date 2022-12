„Die Geissens“: Carmen zeigt ihr Essen – doch den Fans fällt noch etwas ganz anderes auf

„Die Geissens“ genießen ein Leben in Saus und Braus: Egal ob dicke Protz-Karren, Fünf-Sterne Urlaub oder sündhaft teure Markenklamotten. Natürlich gehört auch gutes Essen zu einem perfekten Luxus-Lifestyle. Auf ihrem Instagram-Account zeigt Carmen Geiss (57) sich jetzt bei einem Restaurant-Besuch. Doch die Fans haben nicht nur Augen für das Essen auf ihrem Teller.

Auf ihren Instagram-Accounts teilen „die Geissens“ nur zu gerne ihr aufregendes Jetset-Leben mit ihren Followern. Allen voran Mama Carmen Geiss. Doch wer so viel hat und mit seinen Besitztümern in den sozialen Netzwerken sowie im TV („Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTL2) so prahlt, der muss häufig auch Kritik einstecken. So auch Carmen Geiss unter ihrem aktuellen Instagram-Posting.

„Die Geissens“: Carmen posiert mit Steak und Gemüse

Auf der Internet-Plattform postet sie ein Foto von sich in einem Restaurant. Freudestrahlend hält sie einen Teller in die Kamera. Das schneeweiße Porzellan ist unter anderem mit zwei kleinen Stücken Fleisch, wenigen Pommes und Gemüse belegt. „Ein wunderschöner Abend in München bei Freunden. Nach einem langen guten Pressetag haben wir uns noch etwas gegönnt. Wie mögt ihr euer Steak?“, schreibt Carmen zu dem Schnappschuss dazu.

Während einigen Followern das Steak ein Dorn im Auge ist („Fleischessen ist sowas von out“) oder sie die Menge, die sich an Köstlichkeiten auf dem Teller befindet, fraglich finden („Ist das der Probier-Teller“?), kritisieren einige Fans vor allem das Gesicht der Luxus-Queen.

„Die Geissens“: Carmen zu unnatürlich?

„Liebe Carmen, durch die Hautstraffung werden deine Augen immer kleiner“, „Wo bleibt die Mimik?“ und „Liebe Carmen, deine Augen werden immer kleiner und dein Gesicht immer breiter, sorry ich mag dich, aber warum lässt du es nicht zu natürlich zu altern? Was bitte ist daran noch schön?“, heißt es unter anderem in den Kommentaren unter dem Beitrag. Ob sich Carmen Geiss die kritischen Worte ihrer Anhänger zu Herzen nimmt?