„Die Geissens“: Nach TV-Ausstrahlung – RTL2 verkündet es

Seit über einem Jahrzehnt lassen Carmen, Robert und ihre beiden Töchter Davina und Shania Geiss die TV-Zuschauer an ihrem luxuriösen Jetset-Leben teilhaben. In „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ dreht sich alles es um Designer-Outfits, Immobilien und jede Menge Familienchaos. Doch nun neigt sich die aktuelle Staffel dem Ende zu: Am Ostermontag (21. April) laufen die beiden letzten Folgen, zumindest vorerst.

Denn: RTL2 hat bereits Nachschub angekündigt!

„Die Geissens“: RTL2 verkündet es

Ihre eigene Dokuserie hat die glamouröse Familie bereits seit dem Jahr 2011. In „Die Geissens“ dürfen die Zuschauer am Alltag der Promis teilhaben. Doch auch die beiden Sprösslinge von Carmen und Robert haben mittlerweile ihren eigenen Show-Ableger. Und davon gibt es nun endlich neue Folgen!

„Davina & Shania – We love Monaco“ geht ab dem 28. April mit einer neuen Staffel an den Start und rutscht dabei auf den Prime-Time-Sendeplatz um 20.15 Uhr. Ein echtes Upgrade, denn bisher lief das Spin-off erst später am Abend. Jetzt übernehmen die beiden jungen Geissens direkt den Sendeplatz ihrer Eltern. Und es geht spannend weiter!

Solider Montagabend für „Die Geissens“

In den neuen Folgen befreien sich die beiden Schwestern Davina und Shania aus einem brennenden Hotel in Berlin, reisen nach Paris zu einem Event mit Katy Perry und geben erneut Einblicke in das Leben als Superreiche.

Übrigens: Am Montagabend (7. April) erzielten zwei Folgen von „Die Geissens“ solide Werte mit jeweils über einer halben Million Zuschauer und Marktanteilen von 5,2 und 5,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, wie „DWDL“ berichtet.

Dabei sah es zu Jahresbeginn für „Die Geissens“ noch düster aus. Durch die starke „Dschungelcamp“-Konkurrenz zur Primetime geriet die Familie ins Quoten-Tief. Erst nach Ende der RTL-Show stabilisierten sich die Zahlen langsam wieder. Es bleibt spannend, ob die Zuschauer vor die Bildschirme gelockt werden können, wenn die Geissen-Töchter demnächst das Ruder übernehmen.