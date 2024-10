Die Geissens: Robert Geiss besichtigt Baustelle – Fans fällt es sofort auf

Ein Leben an der Côte d’Azur ist und bleibt für viele nur ein weitentferntes Träumchen. Doch für Deutschlands glamouröseste Familie „Die Geissens“ ist es längst Realität. Und was lässt das Herz in einer Luxusvilla mitten in Saint-Tropez noch höherschlagen? Zwei Luxus-Villen in Frankreichs idyllischem Hafenort. Doch das gestaltet sich schwieriger als vermutet.

Das Motto seit Wochen? Und täglich grüßt das Murmeltier! Seit Monaten gibt die charmante TV-Familie Updates von und aus ihrer Baustelle, doch fällt auf: es scheint nur im Schneckentempo voranzugehen.

Robert Geiss schaut genau hin. „So, kurz mal die Garage inspiziert, es geht langsam weiter, der Deckel kommt jetzt drauf, nächste Woche“, erklärt der Vater von Davina und Shania auf Instagram. Sein Urteil ist eindeutig: „Da sieht man schon: jede Menge Eisen. Also, das Dach der Garage wird nächste Woche am Start sein. Jetzt schauen wir mal, was es noch gibt. In diesem Sinne: Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.“

Doch ein Detail entfällt seiner treuen Followerschafft nicht. Robert Geiss stolziert durch die Baustelle ohne Schutzhelm und das sorgt für Unmut bei seinen Fans. „Rooobert, Arbeitsschuhe und Helm bitte nicht vergessen“, ermahnt ihn ein User. Ein anderer merkt an, dass sich der Bau ihres zweiten Anwesens extrem in die Länge zieht. „Da geht es aber langsam voran…Haben die keine Lust mehr?“, heißt es, wohingegen ein anderer spöttet: „Schlechte Bezahlung.“

Im Herbst des vergangenen Jahres hatten die RTL2-Stars das rund 8000 Quadratmeter große Grundstück gekauft.

Ob ihr neues Anwesen, welches direkt neben ihrer „Villa Geissini“ liegt, noch dieses Jahr fertig gebaut wird, bleibt abzuwarten.