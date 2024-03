„Die Bachelors“ (RTL): Riesen-Wirbel nach Wiedersehen – wollte SIE sich plötzlich an Dennis ranmachen?

Am Mittwoch (20. März) war es endlich so weit und die Bachelors vergaben die letzten Roten Rosen an ihre Frauen. Wer konnte das Herz von Sebastian und Dennis nach diesen vielen Wochen erobern?

Nach dem großen Finale strahlte RTL direkt im Anschluss aber auch das große „Wiedersehen“ von „Die Bachelors“ aus. Frauke Ludowig fühlte den Rosen-Kavaliere und ihren Kandidatinnen nochmal richtig auf den Zahn. Dabei rissen alte Wunden wieder auf und unangenehme Gespräche geführt. Zum richtigen Knall kam es jedoch erst im Nachhinein.

„Die Bachelors“: Nach Wiedersehen kracht es

Für viele stand die Favoritin von Dennis schon kurz nach der 1. Folge fest: Katja. Und das Gefühl der Zuschauer sollte sich auch bis zum Ende bestätigen. Katja bekam die letzte Rose und auch beim Wiedersehen präsentierten sich die beiden als glückliches Pärchen. Sebastian hatte dagegen die Qual der Wahl zwischen Publikumsliebling Eva und Larissa. Das Herz des 35-Jährigen schlug jedoch einen Tick mehr für Larissa.

Zu Beginn der Staffel glaubten viele, dass auch Leonie Chancen auf die letzte Rose haben könnte. Und tatsächlich knisterte es recht früh zwischen den Beiden. Aber einige Aussagen von Leonie brachten Sebastian ins Grübeln und sie musste die Dating-Show als 5. Platzierte verlassen. Beim Wiedersehen trafen sie wieder aufeinander und schnell war klar: da liegt noch was im Margen.

Doch zur richtigen Aussprache kam es erst im Nachhinein beim „Aftershow – der Reality-TV-Podcast“ auf RTL+. Da unterstellt Sebastian Leonie indirekt, dass sie nach der Sendung Interesse an Denis gehabt habe, obwohl sie das während der Show immer dementiert habe.

Hatte Leonie Interesse an Denis?

„Ja, am Anfang habe ich immer gedacht: ‚Ich möchte keinen Mann haben, der so viel Aufmerksamkeit von Frauen braucht und deshalb habe ich mich nicht an Dennis Seite gesehen.'“, betont sie auch im Podcast nochmal. Dann verstehe Sebastian jedoch nicht, wieso Leonie seinen Bachelor-Kumpel sogar nach dem Wiedersehen noch angeschrieben habe.

„Irgendwann kam das Gerücht auf, dass ich ihm gesagt hätte, dass er sich bei mir melden könnte, wenn er Interesse hätte. Ich wollte mich aber lediglich bedanken, weil er so empathisch in der Show war. Das war alles“, rechtfertigt sich die 28-Jährige. Richtig überzeugt schein Sebastian von den Worten jedoch nicht.