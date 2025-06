„Die Bachelors“: Kandidatin aus NRW hat sexy Geheimnis – RTL weiß davon nichts

Der Kölner Sender RTL setzt in diesem Jahr erneut auf zwei männliche Junggesellen und schickt mit Felix Stein und Martin Baum wieder zwei Männer ins Rennen bei der Suche nach der Traumfrau.

Am 18. Juni startet die Kuppelshow bei RTL im Free TV, eine Woche davor, am 11. Juni, können sich die Zuschauer den Start der neuen Staffel bereits in der Mediathek bei RTL+ anschauen. Welche Frauen diesmal um die Gunst der „Bachelors“ buhlen, wurde auch bereits verkündet.

Und sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Eine Kandidatin aus NRW hat ein sexy Geheimnis, von dem keiner etwas weiß.

„Die Bachelors“: Kandidatin aus NRW hat Geheimnis

Isabelle Temmann wohnt derzeit in Düsseldorf und arbeitet dort als Immobilienmaklerin. Ihre Wurzeln hat sie aber in Werne, einer 30.000-Einwohner-Stadt im südlichen Münsterland an der Lippe. Die 31-Jährige, die seit zweieinhalb Jahren Single ist, will zusammen mit 25 anderen Frauen den Mann fürs Leben finden. Getraut, sich zu bewerben, hat sich Isabelle lange Zeit nicht. Jetzt haben ihre Liebsten der Wahl-Düsseldorferin einen Schubs gegeben.

„Meine Mama ist auch ein großer Bachelor-Fan und hat mir immer gesagt: ‚Los, bewirb dich endlich mal‘“, verrät sie gegenüber den „Ruhrnachrichten“. „Natürlich habe ich erst darüber nachgedacht, was andere denken könnten, aber am Ende dachte ich mir: Man lebt nur einmal. Warum also nicht das tun, worauf man Lust hat?“

Vor der Kamera hat Isabelle zwar keine Erfahrungen und fand es auch „sehr seltsam – man fühlt sich beobachtet und fragt sich: ‚Habe ich gerade kompletten Quatsch erzählt oder war das halbwegs sinnvoll?‘ Aber das habe ich schnell ausgeblendet und wurde lockerer“, wie die „Bachelors“-Kandidatin weiter verrät. Doch Konkurrenz-Erfahrungen mit Frauen hat die gebürtige Werneranerin allemal.

„Die Bachelors“: Isabelle kennt sich im Rampenlicht aus

Vor 13 Jahren, da war sie 18, nahm Isabelle an einer Misswahl in ihrer Stadt teil und musste sich ebenfalls gegen zahlreiche Teilnehmerinnen behaupten. „Miss Werne 2011“ wurde die Maklerin zwar nicht, dafür ergatterte sie sich aber immerhin den dritten Platz! Isabelle Temmann weiß demnach also, wie es sich anfühlt, vor Publikum aufzutreten, schließlich musste sie damals über den Laufsteg flanieren und stand im Mittelpunkt.

Ob die RTL-Kandidatin den beiden Junggesellen im TV wohl von ihrer sexy Vergangenheit erzählt? Spätestens ab dem 11. Juni wissen die Zuschauer mehr…