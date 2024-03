Bilanz bei „Die Bachelors“: SIE sahnte die meisten Dates ab

Dates, Knutschereien und noch mehr Dates – in der Kuppelshow „Die Bachelors“ ging es in den letzten Wochen bei den Rosenkavalieren Dennis und Sebastian heiß her. Während die beiden so langsam dem Finale und der letzten Rose immer näher rücken, zieht RTL noch einmal Bilanz.

Wer räumte die meisten Einzeldates ab und bei wem gab es schon Küsse?

Bei den beiden Bachelors geht es allmählich in die Endphase und nur noch wenige Damen warten darauf, die letzte Rose in den Händen halten zu dürfen. Dabei durften die Auserwählten ihre Single-Männer bereits bei dem ein oder anderen Rendezvous näher kennenlernen. Eine Bachelor-Kandidatin überrascht dabei besonders mit ihrer Date-Bilanz.

Denn Teilnehmerin Lissy war bei stolzen sieben Gruppendates dabei, obwohl sie Bachelor Dennis anfangs gar nicht so recht überzeugen konnte. Damit liegt die 29-Jährige gleichauf mit Kandidatin Eva, die Bachelor Sebastian ebenfalls auf mehreren Gruppendates und immerhin zwei Einzeldates für sich gewinnen konnte. Ob es sich dabei um die beiden Favoriten der Doppel-Bachelors handeln könnte?

Bleibende Eindrücke in Team Dennis hinterlassen

Die Kennenlernphase wiederum bei den Einzeldates schien bei vielen kurz, aber dafür umso eindrücklicher gewesen zu sein. So müssen Kandidatin Lissy und Bachelor-Anwärterin Katja bei Dennis einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben! Denn beide Damen konnten während der Show bis jetzt nur jeweils ein Einzeldate abräumen.

+++„Die Bachelors“ – Heißes Geständnis: „Das Bett haben wir gestern auch noch zerlegt“+++

Siegerin ist im Team Dennis Rebecca, die immerhin zweimal die Chance bekam, dem Bachelor näherzukommen. Dass es dabei nicht immer traute Zweisamkeit braucht, um sich in das Herz des Bachelors zu spielen, beweisen die drei allemal. Denn immerhin schafften sie es unter die letzten Anwärterinnen für den Rosenkavalier.

Knutscherei-Verhältnis ausgeglichen

In Team Sebastian fiel die Quote der Einzeldates immerhin ein wenig gerechter aus. So durften seine letzten drei Damen ihn gleich zweimal abgegrenzt von den anderen kennenlernen.

Eins haben jedoch alle sechs verbliebenen Kandidaten aus Team Dennis und Team Sebastian gemeinsam: Geknutscht wurde bereits mit jeder Dame. So kurz vor dem Finale auch nicht weiter verwunderlich.

Ob sich die Bachelor-Bilanz wohl auf die Entscheidung der Junggesellen auswirken wird und ihr Favorit sich bereits herauskristallisiert hat? Gespannte Zuschauer dürfen dies morgen (13.03.) auf RTL ab 20.15 bestaunen oder bereits vorab auf RTL+ anschauen.