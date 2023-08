„Die Bachelorette“: Steinzeit-Ansichten – Jennifer Saro schockiert! „Um Gottes willen“

Eine traumhafte Kulisse und bestes Wetter: Jennifer Saro alias „Die Bachelorette“ genießt ein paar schöne Wochen in Thailand. Doch natürlich ist sie dabei nicht alleine: Die Single-Männer, die aktuell noch dabei sind, buhlen weiterhin um ihre Gunst. Am Mittwochabend (2. August) geht es unter anderem um das Thema Eifersucht in der Beziehung.

Woche vier ist angebrochen und bringt wieder einige Überraschungen mit sich. „Die Bachelorette“ Jennifer Saro findet allerdings nicht alle davon sonderlich berauschend. Vor allem das Gespräch mit einem ihrer Anwärter schockiert sie nachhaltig. Denn diese Ansichten kann sie leider überhaupt nicht teilen.

„Die Bachelorette“: Beim Thema Eifersucht wird es ernst

Es ist wohl der größte Streitpunkt in den meisten Beziehungen: Die blöde Eifersucht. Um den perfekten Partner an ihrer Seite zu finden, müssen natürlich auch solche Themen bei den Dates besprochen werden. In der Gruppe möchte die Mutter dann von den Kandidaten die knallharte Wahrheit erfahren: Sie sind eifersüchtig, oder nicht?

Oguzhan kann diese Frage eindeutig mit Ja beantworten. Denn seine Ansichten auf die Dinge sind glasklar. „Du gehörst ja zu mir! Also, ich will auch nicht, dass andere Männer dich angucken oder auf die Idee kommen, dich anzusprechen“, sagt er im Vieraugengespräch mit Jennifer. Diese scheint alles andere als begeistert zu sein. Schließlich kann sie mit sowas gar nichts anfangen. Und es kommt noch dicker für „Die Bachelorette“.

Jennifer Saro kann nur mit dem Kopf schütteln

Denn der Kandidat macht Frauen dafür verantwortlich, dass es Interaktionen mit fremden Männern gibt. „Wenn der Ausschnitt zu dolle ist oder das Kleid zu eng ist ja klar: Dann zieht man diese Männer an. Und das will ich ja vermeiden. Ich will in Ruhe schlafen gehen können. Eifersucht kann man das nicht nennen“, findet Oguzhan.

Das sieht seine Traumfrau allerdings etwas anders. Im Interview erzählt die Rosenkavalierin: „Der haut manchmal Sachen raus, wo ich mir nur denke: ‚Um Gottes willen‘.“ Ob sich der Kandidat mit dieser Einstellung bereits disqualifiziert hat, bleibt abzuwarten.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

RTL zeigt „Die Bachelorette“ 2023 mittwochs ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.