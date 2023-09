Die Ärzte in Köln: Filmende Fans bekommen Ärger der Band zu spüren

Die Ärzte machen seit Jahrzehnten erfolgreich Musik – und füllen immer noch ganze Stadien. Auf ihrer innerhalb weniger Minuten ausverkauften Clubtournee ging es für die Band auch ins Palladium nach Köln. Dort gab es Rüffel für Fans mit Handy in der Hand.

Den Moment genießen, tun heute viele Menschen nur noch mit einem filmenden Smartphone. Egal, ob bei einem Konzert-, einem Freizeitpark- oder Restaurant-Besuch: Das kleine Gerät muss ständig alles dokumentieren, was wir so treiben und erleben. Immerhin möchte man doch Freunde und Familie auf Social Media auf dem Laufenden halten. Die Ärzte haben dafür jedoch herzlich wenig Verständnis. Das bekamen jetzt Konzert-Besucher in Köln zu spüren.

Die Ärzte in Köln: „Ist das so viel geiler mit Handy vor der Omme?“

Wie die „Rheinische Post“ berichtet, holten sich einige Konzert-Besucher von den Ärzten eine Standpauke ab. Der Grund: Statt sich zu 100 Prozent auf den Gesang und der Performance der Band zu fokussieren, holten einige lieber ihr Smartphone heraus – und filmten drauflos.

„Ist das so viel geiler, mit Handy vor der Omme?“, rief Farin Urlaub in Richtung der Fans. „Ich lebe gerne, aber nicht second hand“, wird er von der „Rheinischen Post“ zitiert. Das Handy manchmal hochzuhalten, sei ja okay. „Aber nicht so viel.“ Eine deutliche Ansage wohl vor allem an die jüngere Generation, die es heutzutage kaum ein paar Stunden ohne Smartphone aushält.

