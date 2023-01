Diana-Kette versteigert: Ausgerechnet SIE trägt jetzt ihren Schmuck

26 Jahre ist es her, dass Prinzessin Diana bei einem Autounfall ums Leben kam. Seitdem ist viel passiert bei den Royals. Während Ex-Mann Charles seit dem Tod von Queen Elizabeth II. als König Charles III. im Amt ist, trägt ihr ältester Sohn Prinz William nun den Titel Prince of Wales – und Ehefrau Kate den ihrer verstorbenen Schwiegermutter, Princess of Wales.

Und zwischen all diesem Titel-Wirrwarr veröffentlichte gerade Dianas Jüngster, Prinz Harry, seine Memoiren, in denen auch sie eine nicht unbeträchtliche Rolle spielt. Alles in allem hat sich wohl einiges getan seit der verheerenden Nacht im August 1997. Unverändert bleibt allerdings die weltweite Begeisterung für Prinzessin Diana. Und die ist immer noch so groß, dass eins ihrer teuren Schmuckstücke verkauft wurde – und die Käuferin ist keine Unbekannte, und hat bereits Erfahrung mit antiken Einzelstücken.

Diana-Kette kommt unter den Hammer

Auf Instagram machte das Auktionshaus „Sotheby’s“ das royale Angebot öffentlich. Hier heißt es: „Das Attallah-Kreuz, das als eines der Lieblingsstücke von Prinzessin Diana gilt, ist ein Anhänger, der in den 1920er Jahren vom Hofjuwelier Garrard entworfen wurde. Am bekanntesten wurde es im Oktober 1987, als sie es in Kombination mit einem Kleid von Catherine Walker bei einer Wohltätigkeitsgala […] trug.“

Dieses Relikt aus alten Zeiten ist wahrlich nichts für jeden und schon gar nicht für alltägliche Anlässe wie den Gang zum Supermarkt geeignet. Der auffällige Anhänger wurde von einem britischen Geschäftsmann gekauft und mit freundschaftlichem Hintergrund über mehrere Jahre hinweg an Diana ausgeliehen worden sein. „Nach ihrem Tod wurde es bis heute nie wieder in der Öffentlichkeit gesehen.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diana-Kette an Kim Kardashian verkauft

Für das extravagante und gleichermaßen geschichtsträchtige Objekt konnten Interessierte noch bis Mittwoch (18. Januar) ihre Gebote abgeben. Jetzt soll der Anhänger verkauft sein und das an keine andere als Realitysternchen Kim Kardashian.

Mehr News:

Mit ihrer eigenen Show, „The Kardashians“ (ehemals „Keeping up with the Kardashians“) gewann sie in Begleitung ihrer Familie über die Jahre an Berühmtheit und das, obwohl sie zunächst vor allem mit ihrem Sexvideo für Schlagzeilen sorgte. Heute ist sie nicht nur Top-Verdienerin, sondern auch weltweit gefragt.

Dass sie sich für antike Dinge begeistern kann, zeigte sie bereits 2022 bei der „Met Gala“, als sie extra einem strengen Fitness- und Ernährungsplan folgte, um am Ende in das Original-Kleid von Marilyn Monroe zu passen. Während sie das teure Dress nach ihrem Auftritt umgehend wieder abgeben musste, soll sie Medienberichten zufolge Dianas Kette jetzt gekauft haben. Bleibt abzuwarten, wann das edle Stück zum ersten Mal in ihrem Realityformat auftaucht.