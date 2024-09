Désirée Nosbusch: Kurz nach dem „Irland-Krimi“ macht die Nachricht die Runde

Es ist ein ganz persönlicher Fall, den Kriminalpsychologin Cathrin Blake (gespielt von Schauspiel-Ikone Désirée Nosbusch) am Donnerstagabend (26. September 2024) in der ARD zu lösen hatte. So muss sich im neuen ARD-„Irland-Krimi“ mit dem Titel „Zerrissene Seelen“ Cathrins guter Freund, Superintendent Sean Kelly (gespielt von Declan Conlon), mit der Geschichte seiner eigenen Familie auseinandersetzen. Der Grund: Sein Neffe Eoin (gespielt von Levi O’Sullivan) reist von Australien nach Irland.

Das jedoch nicht grundlos. Eoin leidet an psychischen Problemen, neigt zu Gewaltausbrüchen, soll in Galway therapiert werden. Doch Cathrin hat eine Ahnung, dass mehr hinter den Problemen des Jungen steckt. Als dann noch ein Mord geschieht, nimmt der Krimi mit Désirée Nosbusch seinen Lauf.

Désirée Nosbusch und der Irland-Krimi sahnen ab

Und das kam bei den Zuschauerinnen und Zuschauern in der ARD gut an. 5,1 Millionen Menschen schalteten laut dem Branchenportal „DWDL“ im Gesamtpublikum ein. Ein Marktanteil von stattlichen 21,8 Prozent. Ein starker Wert, der auch bedeutete, dass sich die ARD und Désirée Nosbusch den Tagessieg am Donnerstag sicherten.

Damit konnte sich der „Irland Krimi“ Zuschauertechnisch sogar gegen die ARD-„Tagesschau“ durchsetzen. Die wurde von 4,85 Millionen Menschen gesehen, ein Marktanteil um 20 Uhr von 20,9 Prozent.

Bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern sah das anders aus. So konnte sich die „Tagesschau“ bei den 14- bis 49-Jährigen mit 0,98 Millionen Zuschauern an die Spitze setzen. Ein Marktanteil von 21,9 Prozent. Den „Irland-Krimi: Zerrissene Seelen“ jedoch schauten nur 0,28 Millionen Menschen. Ein Marktanteil zur besten Sendezeit von 6,1 Prozent. Den Auftakt von „The Voice of Germany“ wollten 0,44 Millionen Menschen laut „DWDL“ sehen. Ein Marktanteil von 10,3 Prozent für ProSieben.