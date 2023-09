„Der Quiz-Champion“: Andrea Kiewel spricht über den „Fernsehgarten“ – Moderator schreitet ein

Es geht um alles oder nichts: Am Samstagabend (16. September) stellt sich ein Kandidat in spannenden Duellen fünf vermeintlich klugen Köpfen, um „Der Quiz-Champion“ zu werden. Moderator Johannes B. Kerner meldet sich mit einer Spezialausgabe. In einer Verbindung aus Quiz- und Spendensendung setzen sich Kandidaten für die Deutsche Krebshilfe ein. Auch Andrea Kiewel ist mit von der Partie.

Wer weiß am meisten? In der neuen Ausgabe treten zum ersten Mal bekannte Quiz-Größen gegen die Experten an: Dr. Thomas Kinne, Marie-Louise Finck und Sebastian Jacoby zeigten in früheren „Quiz-Champion“-Ausgaben bereits ihr Können. Nach einer Schnellwissensrunde stellen sie sich in fünf Duellen gegen verschiedene Experten.

„Der Quiz-Champion“: Andrea Kiewel als Musik-Expertin dabei

Einer dieser Experten ist Andrea Kiewel (Musik). Die 58-Jährige moderiert den „Fernsehgarten“ im ZDF. Viel Schlaf dürfte „Kiwi“ in der folgenden Nacht also nicht bekommen: Sowohl „Der Quiz-Champion“ als auch der „Fernsehgarten“ sind Live-Aufzeichnungen. Und so kommt in der Samstagabend-Show auch die Frage auf: Wie organisiert Kiewel die Teilnahme an beiden Shows?

+++Markus Lanz begrüßt Gast: „Dann aber eskalierte die Situation“+++

„Die Musik spielt morgen früh wieder bei ihr im Fernsehgarten – aber jetzt ist sie hier und wird ihnen ordentlich den Marsch blasen“: So wurde Kiewel in der Sendung angekündigt. „Wann geht der Fernsehgarten morgen los?“, wollte Kerner von seiner Moderatoren-Kollegin wissen, als diese den Quizstuhl betrat. Dann sprudelte es nur so aus „Kiwi“ heraus: „Um 12 Uhr. Nachdem wir hier vom Sender sind und das hier vorbei ist, fahr ich nach Mainz“, berichtete sie.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Kiewel plappert munter drauflos

„Ich hab überlegt, ich lass das Make-Up einfach drauf“, sagte Kiewel weiterhin. „Ja, okay“, grätschte Kerner dazwischen, sichtlich bemüht, wieder das Wort zu ergreifen. Doch „Kiwi“ plauderte weiter munter drauflos. „Ich schlaf wie so ne Hollywood-Diva und beweg mich nicht“, erzählte sie scherzend. „Ja, okay dann gucken wir dir erstmal heute zu und dann auch morgen Mittag“, versuchte der Moderator den Fokus wieder auf „Kiwis“ eigentliche Funktion bei „Der Quiz-Champion“ zu lenken.

Wie sich Andrea Kiewel als Musik-Expertin schlägt, kannst du in der ZDF-Mediathek nachschauen.