„Der mit dem Wolf tanzt“: Einfach irre! Kevin Costner gibt (fast) ganze Gage für Oscar-Film auf

Das ist ganz großes Kino: Am 31. Dezember zeigt RTL2 den Kultfilm „Der mit dem Wolf tanzt“. Wer Silvester zu Hause verbringen muss oder möchte, darf sich daher über vier Stunden Hollywood-Feeling auf der Couch freuen. Pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr startet das Western-Epos mit Kevin Costner in der Hauptrolle im TV.

Für „Der mit dem Wolf tanzt“ hat der Filmstar einiges riskiert. Beinahe seine komplette Gage hat Kevin Costner für das Großprojekt investiert. Eine goldrichtige Entscheidung, wie sich beim Blick auf das weltweite Einspielergebnis herausstellt.

Kevin Costner steckte 2,5 Millionen US-Dollar in „Der mit dem Wolf tanzt“

Als Regisseur, Produzent und Hauptdarsteller hat wohl kein anderer so sehr an den Erfolg von „Der mit dem Wolf tanzt“ geglaubt wie Kevin Costner. Beinahe wäre es jedoch nie so weit gekommen. Denn: Der Schauspieler musste angeblich große Überzeugungsarbeit leisten, damit sein Freund Michael Blake die Romanvorlage schrieb.

Nachdem sich das Buch stolze 3,5 Millionen Mal verkaufte, konnte Costner die Verfilmung in die Wege leiten. Der Hollywoodstar glaubte offenbar so sehr an die Geschichte, dass er 2,5 Millionen US-Dollar seiner 3-Millionen-Dollar-Gage eigenhändig in den Film investierte. Der Grund dafür sei die Überschreitung des geplanten Budgets gewesen, wie die „Los Angeles Times“ berichtete.

„Der mit dem Wolf tanzt“ wurde mit sieben Oscars ausgezeichnet

Das endgültige Budget von „Der mit dem Wolf tanzt“ lag laut Medienberichten zwischen 15 und 22 Millionen US-Dollar. Doch Costners Bauchgefühl sollte sich auszahlen. Der Western-Film war jeden Penny wert. Denn: Weltweit spielte der Streifen 424 Millionen US-Dollar ein.

Und auch von den Kritikern wurde der Film, der gleichzeitig Kevin Costners Regie-Debüt war, hoch gelobt. Bei der Oscar-Verleihung im Jahr 1991 sahnte „Der mit dem Wolf tanzt“ stolze sieben Goldjungen ab – darunter in den Kategorien „Bester Film“, „Beste Regie“ und „Beste Filmmusik“.

Weitere News:

Obwohl das Western-Epos schon über 30 Jahre auf dem Buckel hat, zieht der Film das Publikum bis heute in seinen Bann. Bei RTL2 läuft „Der mit dem Wolf tanzt“ in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar von 20.15 Uhr bis 1 Uhr nachts.