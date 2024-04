„Der Bergdoktor“: Nach 17. Staffel herrscht nun Klarheit

Die 17. Staffel von „Der Bergdoktor“ fand bereits vor einigen Wochen ihr Ende im ZDF, und das Resümee ist klar: Die neue Staffel erwies sich als erneuter Erfolg für das deutsche Fernsehen. Mit neuen Gesichtern im Ensemble und dem Abschied bekannter Schauspieler konnte die Serie eine breite Zuschauerschaft erreichen.

„Der Bergdoktor“: Diese Zahlen lügen nicht

Am 4. Januar 2024 zog der Auftakt der Staffel mit der Episode „Der Blick nach vorne“ ein breites Publikum in den Bann. Laut Quotenmeter verzeichnete die Serie 5,87 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen, was einem Marktanteil von 20,1 Prozent entsprach. Auch das junge Publikum zeigte Interesse, wodurch die Serie mit 0,71 Millionen Zuschauern und 12,6 Prozent punkten konnte.

In den folgenden Episoden hielt das starke Interesse an, wobei die Reichweite und Marktanteile konstant hoch blieben. Selbst eine Pause für eine Handball-Übertragung beeinträchtigte den Erfolg nicht. Die finalen Episoden der Staffel wie „Zerreißprobe“ und „Über den Schatten“ erreichten Rekordwerte mit Millionen Zuschauern und Marktanteilen über 20 Prozent.

Trotz der Konkurrenz durch „Germany’s Next Topmodel“ und andere Shows behielt „Der Bergdoktor“ seine Beliebtheit. Dabei begeistert die Serie Zuschauer aus verschiedenen Altersgruppen. Mit durchschnittlich 5,92 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 21,3 Prozent erwies sich die 17. Staffel als großer Erfolg für das ZDF. Dabei dürfte sich der Sender auch über die positiven Zahlen innerhalb des jungen Publikums erfreuen.