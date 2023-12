„Der Bergdoktor“ (ZDF): Jetzt ist es offiziell – Hans Sigl verkündet es selbst

Die Fans von „Der Bergdoktor“ sind schon jetzt in großer Vorfreude. Ab dem 4. Januar geht im ZDF die Ausstrahlung wieder los. Dann sind immer donnerstags um 20.15 Uhr die neuen Folgen der Kult-Serie zu sehen.

Aber schon jetzt überrascht Hans Sigl, der den sympathischen Arzt Martin Gruber spielt, die Fans von „Der Bergdoktor“ mit einer tollen Nachricht. Dabei geht es um die Zukunft der erfolgreichen ZDF-Serie.

„Der Bergdoktor“ (ZDF): TV-Star lässt Fan-Herzen höherschlagen

Ach, was wird das wieder schön, wenn im neuen Jahr endlich wieder Martin Gruber und seine Familie vor der wunderschönen Kulisse in Ellmau am Wilden Kaiser uns mit den neusten Fällen erfreuen. Am 4. Januar startet die 17. Staffel von „Der Bergdoktor“, eine Woche vorher gibt’s sie schon in Mediathek.

Acht neue Folgen bekommen die Fans ab Januar zu sehen. 90 Minuten lang sind die neusten Folgen von „Der Bergdoktor“ und mit dabei sind wieder die Hauptdarsteller Hans Sigl als Martin Gruber, Heiko Ruprecht als Hans Gruber, Monika Baumgartner als Lisbeth Gruber und Ronja Forcher als Lilli Gruber.

Bei den Hauptdarstellern der Serie ist die Freude über die neuen Folgen und die erfolgreichen Drehtage riesig. Bei Instagram haben Hans Sigl und Ronja Fercher ein gemeinsames Video hochgeladen. „Staffel 17 ist im Kasten, es war herrlich!“, berichtet Sigl stolz.

Hans Sigl mit großer Ankündigung – „Unglaublich aber wahr“

Und dann lässt „Der Bergdoktor“-Star einfach die Bombe platzen: „Ach liebe Ronja Forcher ich danke dir für Staffel 17 und freue mich auf Staffel 18. Unglaublich aber wahr. Wir sehen uns nächstes Jahr“, schreibt Sigl. Es geht also weiter. Nach Staffel 17 ist noch nicht Schluss.

Damit können die Fans schon mal beruhigt sein, aber wie lange geht’s denn überhaupt noch? „Ich denke, es steht und fällt mit den Einschaltquoten“, erklärte zuletzt Monikas Baumgartner im Interview mit hallo-muenchen.de, „Wenn die nicht mehr stimmen, wären wir schnell weg vom Fenster. Alles, was nicht funktioniert, wird aus dem Programm genommen, egal wie lange es schon im TV gelaufen ist.“