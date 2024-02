„Der Bachelor“: Schwangere Ex-Kandidatin erhält endlich Gewissheit – „So ein Wunder!“

Overview: 2017 fand sie das Glück beim "Bachelor". Inzwischen hat Clea-Lacy Juhn einen neuen Partner. In ihrem Leben überschlagen sich die Ereignisse.

Was für tolle Neuigkeiten von Clea-Lacy Juhn! Die 32-jährige Influencerin ging 2017 als Siegerin aus „Der Bachelor“ hervor. Sebastian Pannek machte sie damals aus 22 Kandidatinnen zu seiner Auserwählten.

Unter Tränen nahm die Halbbrasilianerin seine letzte Rose an. Fast 18 Monate waren die beiden „Bachelor„-Stars ein Paar. Inzwischen hat sich das Beziehungskarussell längst weiter gedreht.

Clea-Lacy Juhn: „Ich bin voller Liebe“

Die gelernte Bürokauffrau ist seit Juli 2023 mit ihrem Partner Akim verlobt und überglücklich. Zunächst machte sie aus dem Mann an ihrer Seite noch ein Geheimnis, doch seit dem Antrag teilt sie ihr Liebesglück. Mitte Februar 2024 dann die frohe Botschaft: Clea-Lacy ist schwanger. Was für ein Glück! Aber es herrscht auch ein wenig Unsicherheit: Rückenschmerzen und Müdigkeit plagen die werdende Mama.

+++ Der Bachelor“: Nächste Ex-Kandidatin macht Schwangerschaft offiziell +++

Am Montag (26. Februar) dann die nächste Nachricht via Instagram. Erst ist sie noch mit ihrem Hund Findus unterwegs, dann kündigt Clea-Lacy Juhn weitere Neuigkeiten an. Es läuft ein Film von einer Ultraschall Aufnahme, dazu ein Text.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit einem Text wendet sich Clea-Lacy an ihre 400.000 Follower: “ Ich möchte noch eine weitere Freude mit euch teilen…Aus einem Baby werden zwei – wir erwarten eineiige Zwillinge! Es schlagen einfach zwei weitere Herzen in mir und ich bin voller Liebe.“ Von einem Babybäuchlein ist bei der Schwarzwälderin, die mittlerweile in München lebt, kaum etwas zu erahnen.

Ex-Bachelor Siegerin: „Ich kann es immer noch nicht glauben“

Die Fans sind fast genauso überrascht wie das Model, dementsprechend sind die Reaktionen sehr emotional.

„Wir haben auch Zwillinge! Trubelig wirds werden, aber wunderschön.“

„Oh wow, gleich zwei kleine Wunder. Wie schön ist das denn bitte?“

„Wow! So ein Wunder! Alles alles Gute!

Für mich war damals die Nachricht im allerersten Augenblick ein Schock. Aber der Beste, der mir passiert ist.

Clea-Lacy Juhn zeigt sich verwirrt und überglücklich: „Vielleicht erklärt das ja auch das ein oder andere Wehwehchen bei mir… Es ist einfach krass. Ich kann es immer noch nicht glauben. Zwei Babys in meinem Bauch! Ich verstehe noch nicht, wie das geht, und wie die sich da Platz verschaffen.“