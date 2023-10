„Denn sie wissen nicht, was passiert“: Zuschauer irritiert! Bei Barbara Schöneberger müssen sie zwei Mal hingucken

Für Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk hieß es am Samstagabend (30. September) wieder: „Denn sie wissen nicht, was passiert“. Und auch für etliche Zuschauer war der Abend für einen Fernsehabend geblockt.

Diesmal müssen Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk gegen Jan Köppen und Palina Rojinski antreten. Günther Jauch indes fallen die Moderationskarten in die Hand. Doch gleich zu Beginn von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ haben viele Zuschauer erstmal nur Augen für etwas ganz anderes fernab der Spiele: das Outfit von Barbara Schöneberger.

„Denn sie wissen nicht, was passiert“: Barbara Schöneberger sorgt für Aufsehen

Die Moderatorin trägt in der Sendung einen weißen Jumpsuit. Allerdings aufgepeppt mit einem Taillengürtel. Der allerdings hat eine Farbe, bei der viele zwei Mal hinschauen müssen. „Jetzt dachte ich, Barbara ist bauchfrei“, kommentiert direkt jemand bei Instagram. Und auch bei X (ehemals Twitter) sorgt Barbara Schönebergers Outfit für Irritation: „Ich bin nicht die einzige, die dachte, Barbara wäre bauchfrei, oder?“

„Nein“, merkt direkt ein weiterer Nutzer an. „Thomas dachte das auch, wie sie ja gerade erklärt haben.“ Und tatsächlich ist der Gürtel von Barbara Schönebergers Outfit direkt zu Beginn auch Thema der Sendung. „Wenn Palina die Treppe runterkommt, dann gucke ich dich doch direkt an und denke: Kannste den Gürtel ein bisschen enger machen?“, sagt Barbara Schöneberger mit Blick auf Palina Rojinski. Denn die trägt an dem Abend auch einen Einteiler, allerdings im Joggingstyle.

Und natürlich steigt sie direkt drauf ein und macht sich daran, Barbara Schöneberger den Gürtel enger zu schnallen. „Das ist jetzt zu eng“, meldet sich dann die 49-Jährige zu Wort.

Und dann schaltet sich auch noch Thomas Gottschalk ein. „Als sie heute reinkam, habe ich gedacht, sie war im Urlaub. Aber ich hab nicht gemerkt, dass das ein Gürtel ist“, sagt der Moderator. „Er dachte, ich bin bauchfrei“, schaltet sich auch Barbara Schöneberger lachend ein. So oder so sind sich aber alle einig: Tragen könnte sie beides. Und super sieht sie sowieso immer aus!