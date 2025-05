„Davina & Shania“: Am Morgen nach der neuen Folge herrscht Gewissheit

Die Geissens gelten als eine der erfolgreichsten Fernsehfamilien des Landes. Mit ihren schrillen Rufen nach ihrem „Roooobeeert“ wurde Carmen Geiss bekannt, die RTL2-Serie „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ erfreut sich seit dem Jahr 2011 einer großen Beliebtheit. Mit „Davina & Shania“ versucht sich der Sender jetzt an einem Spin-Off der besonderen Art.

Am Montagabend (26. Mai) durften sich Fans über eine neue Folge der Reality-Serie freuen. Doch am Morgen nach der Ausstrahlung herrscht nun Gewissheit.

Davina & Shania müssen der Wahrheit ins Gesicht blicken

Davina & Shania stehen bereits seit ihrer Kindheit vor der Kamera. Carmen und Robert Geiss leben ein Leben in Saus und Braus und auch ihr Nachwuchs wurde schon früh an das Leben in der Öffentlichkeit gewöhnt. Seit 2022 zeigt RTL2 eine eigene Dokuserie über die jungen Frauen. In „Davina & Shania – We Love Monaco“ können Fans den turbulenten Alltag der Nachwuchs-It-Girls miterleben.

Doch am Tag nach der Ausstrahlung müssen die Influencerinnen nun der Wahrheit ins Gesicht blicken. Das Medienmagazin „DWDL“ berichtet über die Einschaltquoten des Abends, die nicht gerade für Freudensprünge sorgen werden. Denn „Davina & Shania“ kann in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lediglich einen Marktanteil von 5.6 Prozent einholen. 279.000 Menschen schalteten die Dokuserie über den Nachwuchs von Carmen und Robert Geiss ein.

Bessere Quoten konnte hingegen die 13. Folge der VOX-Serie „Die Höhle der Löwen“ verzeichnen. Die Investoren und Start-Up-Unternehmer begeisterten an diesem Abend 399.000 Zuschauer, was einem Marktanteil von 8.5 Prozent entspricht. Und auch die RTL-Show „Schlauer als Alle“ feiert Erfolge, der Marktanteil entspricht immerhin 7.8 Prozent.

Davina & Shania lassen sich von den eher niedrigen Einschaltquoten sicherlich nicht entmutigen. Gemeinsam mit ihren Eltern arbeiten die jungen Frauen schließlich fortlaufend an ihrem Erfolg.