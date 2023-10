Victoria Beckham erzählt „Märchen“ in Netflix-Doku: David kann es nicht mehr mit anhören

Sie gelten als DAS Traumpaar Hollywoods und scheinen untrennbar zu sein: David und Victoria Beckham. Bereits im Jahr 1933 heiratete Victoria den Fußballspieler David Beckham, das Paar ist mittlerweile Eltern dreier Söhne und einer Tochter.

Einblicke in ihr Privatleben gibt das bekannte Ehepaar selten, auf Grund der Epilepsie-Erkrankung ihres Sohnes Romeo meidet die Familie das Blitzlicht. In einem aktuellen Interviewausschnitt, der aus einer neuen Netflix-Dokumentation über die Familie Beckham stammt, kommt allerdings ein gut gehütetes Geheimnis ans Tageslicht.

Victoria Beckhams Lügen werden entlarvt

Das Interview mit der Sängerin und Designerin findet in einem gemütlichen Setting statt, Victoria trägt eine weiße Bluse und bleibt damit ihrem über die Jahre etablierten eleganten Erscheinungsbild treu. Das ehemalige „Spice Girl“ ist gerade dabei, von den Anfängen ihrer Beziehung mit David zu erzählen, als sie auf ihren familiären Hintergrund zu sprechen kommt. Victoria berichtet: „Wir kommen beide aus Familien, die sehr hart gearbeitet haben. Wir gehörten der Arbeiterklasse an…“ als plötzlich Ehemann Davids Stimme im Hintergrund zu hören ist!

Der Fußballstar ermahnt seine Liebste „Sei ehrlich!“, welche entgegnet: „Ich bin doch ehrlich!“ Plötzlich ist der Kopf von David zu sehen, welcher um die Ecke lugt. Er scheint seine Ehefrau beim Lügen ertappt zu haben. David fragt: „In was für einem Auto hat dein Vater dich früher zur Schule gefahren?“ Victoria versucht, sich aus ihrer Misere zu retten und möchte ausweichen, aber David besteht auf eine klare Antwort. Nach einer kurzen Diskussion hat David seine Liebste soweit, Victoria gibt zu: „Okay, in den 80er Jahren hat meinen Vater einen Rolls Royce gehabt.“ David hat Victorias Märchenstunde also entlarvt und wirft ein leicht ironisches „Danke“ ein.

Die Fans der Beckhams freuen sich über solch eine authentische Interaktion zwischen den Superstars. Ein Follower der Seite „TMZ“, die den Interviewausschnitt postete, kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Sie wollte uns alle täuschen, danke David!“ Ein weitere Fan findet klare Worte: „Ich liebe es, wie David dafür sorgt, dass Victoria bodenständig bleibt.“ So viel Authentizität kommt bei den Fans der Beckhams gut an.

Wer von den Beckhams nicht genug bekommt, kann sich nun die neue Dokumentation „Beckham“ über das Leben des berühmten Ehepaars auf Netflix ansehen.