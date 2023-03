David Hasselhoff: Drama! Sänger schwerkrank

Es sollte eine große Show werden. Eine Party, die ihresgleichen sucht. Doch nun musste „Baywatch“-Star David Hasselhoff sein Konzert in Düsseldorf absagen. Und nicht nur das, der Superstar cancelt gleich seine ganze Tour.

„Liebe Fans, ich habe mich so darauf gefreut, in zwei Wochen mit euch Party your Hasselhoff zu feiern. Es sollte getanzt, mitgesungen und gefeiert werden – etwas, das wichtiger denn je geworden ist. Wir hatten eine schöne Show auf die Beine gestellt, die alle begeistert hätte. Leider bin ich an einer ernstzunehmenden Augeninfektion erkrankt, die es mir unmöglich macht, eine solche Show auf die Beine zu stellen, die ihr alle verdient habt. Schweren Herzens muss ich die Tournee absagen. Es tut mir wirklich leid, dass ich euch alle enttäuschen muss“, heißt es von David Hasselhoff.

David Hasselhoff muss seine Tour absagen

Die Tour hätte David Hasselhoff vom 15. März bis zum ersten April nach Regensburg, Berlin, Hannover, Düsseldorf, Hamburg, München, sowie in Österreich nach Schladming, Wien und Graz und in der Schweiz nach Zürich führen. Das Konzert in Düsseldorf hätte am 19. März 2023 stattgefunden.

Hasselhoff weiter: „Eure Rückerstattung wird über die Zahlungsmethode abgewickelt, die ihr zum Zeitpunkt des Kaufs verwendet habt. Wendet euch dazu an die Vorverkaufsstelle, an der ihr eure Tickets erworben habt. Love, David. P.S.: Ich komme wieder.“