Das Walross bei „The Masked Singer“: Wenn SIE wirklich im Kostüm steckt, wäre das eine Sensation

„The Masked Singer“ ist endlich wieder da. Am 1. Oktober startet die neue Staffel der beliebten Rate-/Musiksendung von ProSieben und natürlich stellt sich auch dieses Mal nur die eine Frage: Wer versteckt sich unter den kreativen Kostümen? Mit dabei ist in diesem Jahr auch „Das Walross“.

Doch natürlich handelt es sich bei „Das Walross“ nicht um ein normales, graues Exemplar. Nein, das „The Masked Singer“-Walross hat viel mehr zu bieten. Mit pinkem Kleid, schicker Handtasche und rosa Perücke erinnert es einige Fans ein wenig an US-Sängerin Nicki Minaj.

Das Walross bei „The Masked Singer“ 2022

Ob wirklich der Megastar aus Amerika bei der deutschen Version von „The Masked Singer“ mitmacht? Eher unwahrscheinlich. Doch ProSieben hat noch ein paar weitere Hinweise auf die Person hinter der Walross-Maske.

Wer versteckt sich im Kostüm von „Das Walross“?

Nicki Minaj

Lady Gaga

Gaby Köster

Alexandra Popp

Nura

Elaine Victoria

Caren Miosga

Shirin David

Enissa Amani

Andrea Kiewel

„A star is born: Waltraut DAS WALROSS arbeitet als Verkäuferin im Supermarkt. Schon immer hat sie mit ihren Sprüchen oder spontanen Gesangseinlagen den ganzen Laden unterhalten. Als ein Kunde Waltraut bei der Arbeit filmt und das Video ins Netz stellt, wird sie über Nacht zur Internet-Sensation“, heißt es vom Sender.

Diese Indizien gibt es für Waltraud das Walross:

arbeitet im Supermarkt

isst gerne Fischbrötchen

plaudert gerne mit Kunden

wurde durch ihre Kunden zum Social Media-Star

„A star is born“ – nicht, dass noch ein viel größerer Star als Nicki Minaj unter dem Walross-Kostüm steckt? Schließlich spielte in dem Film-Meisterwerk Lady Gaga die Hauptrolle. Ob die jedoch jemals in einem Supermarkt gearbeitet hat? Eine weitere Idee wäre Komikerin Gaby Köster. Die spielte in ihrer Erfolgsserie „Ritas Welt“ eine Supermarktkassiererin, die stets den ganzen Laden unterhielt. Und auch bei ihrer Frisur ist die heute 60-Jährige stets sehr experimentierfreudig.

Rate-Team-Oberhaupt Ruth Moschner denkt in eine ganz andere Richtung. Wie sie in einer Pressekonferenz am 29. September verrät, denkt sie tatsächlich eher an eine Frau. Sie liebe es, dass „Waltraut“ pinke Barthaare habe. Da es sich um ein opulentes Kostüm handle, für das man eine sportliche Statur brauche, um es zu bewegen. Daher tippe sie auf eine Sportlerin. „Was ich mir gut vorstellen könnte: Sowas wie Alexandra Popp.“ Wäre die Fußball-Nationalspielerin in der neuen Staffel dabei, wäre das wirklich ein Hammer!

Auch die Rapperin Nura Habib Omer bringt Moschner ins Spiel. „Wer ‚Die Discounter‘ gesehen hat, weiß, Nura wäre auch eine Option!“, erklärt sie aufgeregt.

Naja, spätestens zum „The Masked Singer“-Start am 1. Oktober wissen wir mehr. Denn dann heißt es für Jury und Publikum wieder lustiges Rätselraten.