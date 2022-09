„The Masked Singer“: ProSieben gibt krasse Änderungen bekannt und enthüllt vierte Maske

Am Samstag, 1. Oktober, startet endlich die neue „The Masked Singer“-Staffel. Nun gab ProSieben bekannt, was es für Neuerungen geben wird. Und die haben es in sich!

Im Rahmen einer Pressekonferenz standen Natalie Zizler, Unterhafltungschefin von ProSieben und Moderator Matthias Opdenhövel Rede und Antwort zur neuen Staffel von „The Masked Singer“. Dabei verrieten sie gleich mehrere Details, mit denen die Zuschauer wohl nicht gerechnet hätten.

„The Masked Singer“-Neuerung: Gemeinsame Songs und Rateteam von bis zu 13 Mitgliedern

„Die Rätsel werden schwieriger“, sorgt ProSiebens Unterhaltungschefin Natalie Zizler direkt zu Beginn der Pressekonferenz am Donnerstag (29. September) für Spannung. „Das heißt konkret, dass es die geheimste Staffel aller Zeiten wird!“ Nora Schirner habe Maßstäbe gesetzt, indem sie es bis zum Schluss geschafft habe, unerkannt zu bleiben. „Unsere Stars haben sich daran ein Beispiel genommen“, so Zizler weiter. „Da wird uns einiges erwarten!“

„The Masked Singer“ startet am 1. Oktober in die neue Staffel! Foto: ProSieben/Willi Weber

Auch mehrere Neuerungen wurden enthüllt: „Die Masken werden zum ersten Mal gemeinsam singen“, heißt es. Bedeutet das etwa, die Konkurrenten werden in dieser Staffel als Team antreten? Nein, die Duelle und Trielle werden in Form gemeinsamer Songs eröffnet, so die Erklärung. Damit erfüllt ProSieben den Zuschauern einen großen Wunsch. Wie genau diese Inszenierungen aussehen werden, bleibt aber noch geheim.

Die wohl größte Änderung gibt es bezüglich des Rateteams. In diesem Jahr werde es ein festes Mitglied im Rateteam geben, dem pro Show zwei wechselnde Gäste zum Raten an die Seite gestellt werden, enthüllt ProSieben.

„The Maseked Singer“ 2022: Das ist das Rateteam der ersten Folge besteht aus Ruth Moschner, Linda Zervakis und Smudo

Beim festen Mitglied des Rate-Teams handelt es sich um eine alte Bekannte: „Rate-Queen Moschner“. „Ich kann mir keine Bessere vorstellen“, erklärt Natalie Zizler, bevor sie Ruth Moschner in der Pressekonferenz willkommen heißt. Auch die Gäste der ersten Show werden verraten: Nachrichtenmoderatorin Linda Zervakis und „Fanta4“-Rapper Smudo dürften zum Auftakt ihr Glück versuchen!

Ruth Moschner kann es gar nicht erwarten, endlich mit dem Raten loszulegen. Moschner, die das „berühmteste Telefonbuch Deutschlands“ hat, hat in diesen Tagen nicht nur ein besonderes Auge auf die Aktivitäten ihrer Whatsapp-Kontakte. Sie gesteht, dass sie in den Wochen vor der Show regelrecht „paranoid“ werden, weil sie aus allem etwas ablesen möchte. „Wenn Matthias [Opdenhövel] kurz nach rechts guckt, versuche ich da was reininterpretieren“, lacht sie. „Man muss wirklich auf jedes einzelne Detail achten!“

Ihr Geheimtipp für die Zuschauer: Man solle immer Deutschlands Sportlerinnen im Hinterkopf behalten. „Die werden gern genommen“, weiß die Rate-Expertin. So könne sie sich beispielsweise sehr gut vorstellen, dass 2022 keine Geringere als Fußball-Nationalspielerin Alexandra Popp unter einer der Masken stecken wird.

„The Masked Singer“ 2022: DAS ist noch neu

Doch damit nicht genug, denn es gibt noch eine Änderung. Zum ersten Mal sind vor Sendungsstart mehr Masken geheim als bekannt.

ProSieben hat kurz vor der neuen Staffel von „The Masked Singer“ einige Neuerungen enthüllt – unter anderem „die Pfeife“. Foto: ProSieben/Willi Weber

Bislang kennen die Zuschauer mit dem „Brokkoli“, dem „Walross“ und „No Name“ erst drei Masken der neuen „The Masked Singer“-Staffel, jetzt wurde die vierte enthüllt: Die „Pfeife“! Ein witziges Kostüm, bei dem der Kopf einer Trillerpfeife nachempfunden ist. Am Körper trägt die „Pfeife“ ein cooles HipHop-Outfit mit blauer Jacke und Hose.

Mehr zu „The Masked Singer“:

„DIE PFEIFE ist Graffiti-Künstler und setzt sich mit ihrer Kunst gegen soziale Ungleichheit und Gewalt ein. Der Pfeifenkopf besteht aus extra leichtem Schaumstoff, damit der maskierte Star möglichst viel Bewegungsfreiheit hat. Die weiteren Masken präsentiert Moderator Matthias Opdenhövel in der ersten Live-Show“, heißt es in einer Pressemitteilung.