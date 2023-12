„Das Supertalent“: RTL tauscht Moderatoren aus – SIE sind das neue Duo

Nachdem die Casting-Show „Das Supertalent“ die vergangenen zwei Jahre pausierte, kehrt sie 2024 zurück. Mit neuen Talenten, einer neuen Jury und einem neuen Moderations-Duo.

Das gab RTL nun auf Instagram offiziell bekannt. Zuletzt führten Lola Weippert und Comedian Chris Tall durch die Sendung. In diesem Jahr werden zwei neue Moderatoren den Sieger der 16. Staffel von „Das Supertalent“ bekannt geben.

„Das Supertalent“: SIE sind das neue Moderatoren-Duo

„Supertalent 2024 und wir dürfen es moderieren“, schreit Victoria Swarovski die freudige Nachricht raus. An ihrer Seite Twitch-Star Jens „Knossi“ Knossalla. . Am 7. Dezember beginnen in Köln die Aufzeichnungen der neuen Supertalent-Staffel. Der 37-Jährige und die „Let’s Dance“-Moderatorin lassen die Bombe direkt vor Ort platzen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Wir sind hier gerade im Warteraum, es sind einige Kandidaten da. Es wird legendär. Wir lehnen uns nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir sagen: ‚Es sind die spektakulärsten und atemberaubendsten Acts, die es hier gegeben hat“, so das Versprechen des neuen „Supertalent“-Moderator Knossi.

DAS erwartet die Zuschauer

Das neue Moderatoren-Duo kennt sich bereits bestens von „Let’s Dance“. Knossi versuchte sich als Tänzer, während Victoria Swarovski an der Seite von Daniel Hartwig die Tanzsendung moderierte. Auch „Das Supertalent“ ist für die 30-Jährige bereits ein bekanntes Pflaster.

Noch mehr News:

2006 saß sie bereits in der Jury der RTL-Show. Die harten Urteile erwarten die Talente im nächsten Jahr jedoch von Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Ekaterina Leonova und Anna Ermakova. Doch das ist noch nicht alles, was in diesem Jahr neues auf die Zuschauer zukommt. Auch das Konzept, hat sich etwas geändert.

Der Clou in diesem Jahr: So mancher Kandidat erfährt erst in der Show, dass er Teil vom „Supertalent“ sein wird und auch für so manches Jurymitglied gibt’s die eine oder andere Überraschung, so die Ankündigung von RTL. Auch im Finale bestimmt erstmals in der Geschichte der Show nicht die Zuschauer, sondern das Studiopublikum den Sieger.