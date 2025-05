Borussia Dortmund: Top-Juwel vor herber Enttäuschung – kann der BVB das wiedergutmachen?

Er ist Borusse durch und durch, spielt seit vielen Jahren bei Borussia Dortmund und gilt noch immer als eines der größten Talente im Verein. Und trotz seiner vielversprechenden Auftritte bei den Profis, die er in der Vergangenheit schon sammeln konnte, sieht es für Kjell Wätjen beim BVB alles andere als einfach aus.

Bei den Profis hat er in der laufenden Spielzeit überhaupt keine Chancen bekommen, sammelte nur zwei Kurzeinsätze und lief fast ausschließlich für die U23 von Borussia Dortmund. Für ihn und seine Zukunft dürften die kommenden Wochen ganz entscheidend werden.

Borussia Dortmund: Wätjen in der BVB-Zwickmühle

Seit 2015 kickt der Youngster schon in Schwarz-Gelb, feierte im Mai 2024 gegen den FC Augsburg (5:1) sein Profidebüt. In diesem Spiel lieferte er direkt einen Assist. Im Anschluss hatten sich viele Fans erhofft, dass er ein Gesicht der Zukunft werden kann. Doch davon ist der 19-Jährige derzeit weit entfernt.

Denn sowohl unter Nuri Sahin als auch unter Mike Tullberg und Niko Kovac ist der Mittelfeldakteur nicht gefragt (gewesen). Lediglich 15 Minuten sammelte er in der Hinrunde in der Bundesliga. Wätjen steckt derzeit ein wenig in der U23 fest – auch, weil er dort aufgrund des Abstiegskampfes dringend gebraucht wird und Kovac bei den Profis keine Experimente eingehen möchte.

Doch wie geht es für ihn weiter? Denn Fakt ist: Wätjen möchte auf höherem Niveau als in Liga drei oder gar in Liga vier – sollte die U23 des BVB tatsächlich absteigen – spielen. Doch auch für die nächste Saison wird er wohl nicht bei den Profis eingeplant sein. Der BVB schaut sich für die neue Saison bereits nach neuen Mittelfeldspielern um. Wätjen wird also wohl kaum einen Platz bei Kovac und C. haben. Unabhängig vom Ausgang der Drittliga-Saison könnte ein Wechsel im Sommer also zum Thema werden.

Wechsel nach knapp zehn Jahren?

Er liebt den BVB, spielt gerne für den Verein und würde wohl gerne noch viele weitere Jahre an der Strobelallee kicken. Doch letztlich wird sich Wätjen Gedanken machen müssen, was für ihn und seine Karriere am besten, am sinnvollsten ist. Dass er das Talent hat, deutlich höher zu spielen, hat er bereits unter Beweis gestellt. Sollte er tatsächlich einen Wechsel im Sommer forcieren wollen, werden wohl etliche Anfragen aus Liga zwei oder gar Liga eins reinflattern.

Derzeit liegt sein voller Fokus auf dem Klassenerhalt mit der U23, doch sollte die Entscheidung in Liga drei gefallen sein, wird er sich Gedanken machen (müssen), ob er auch über den Sommer hinaus bei Borussia Dortmund bleiben möchte. Denn vom Durchbruch bei den Profis ist er derzeit weit weg.