„Das Supertalent“: Bittere Nachricht platzt herein – RTL zieht den Stecker

RTL verkündet den nächsten Hammer! Nachdem erst bekannt wurde, dass Stefan Raab künftig nicht mehr „Du gewinnst hier nicht die Million“ fortsetzen wird (>>> wir berichteten), muss nun das nächste Format dran glauben.

Dieses Mal geht es dem „Supertalent“ an den Kragen. Zuschauer gucken demnächst in die Röhre!

„Das Supertalent“: Jetzt herrscht bittere Gewissheit

2025 sollte eigentlich das große Comeback für die Talentshow werden. Nach zweijähriger Pause kehrte „Das Supertalent“ im Frühjahr mit vier neuen Folgen zurück. Zurückhaltend dosiert, aber mit Hoffnung auf einen Neuanfang. Doch diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag zuletzt bei nur 7,6 Prozent, für Primetime-Unterhaltung zu wenig.

RTL zieht daraus nun Konsequenzen. „Wir haben gesehen, dass Formate wie ‚Das Supertalent‘ es heute schwerer haben“, erklärt RTL-Inhaltechefin Inga Leschek gegenüber „DWDL.“ Talente seien durch Plattformen wie TikTok und Instagram jederzeit sichtbar. Die Exklusivität, mit der Shows wie diese einst punkteten, existiere nicht mehr.

RTL kündigt neues Format an

Während eine Ära endet, kündigt RTL aber auch Neues an: Serien-Anwalt Jo Gerner, bekannt aus dem „GZSZ“-Kosmos, bekommt ein eigenes Spin-Off zur Primetime.

In einem Interview mit dem Magazin „DWDL“ hat RTL-Inhaltechefin Inga Leschek eine eigene Serie für Wolfgang Bahro in Aussicht gestellt. Damit ist das nächste Spin-Off der Daily-Soap fix. Solche Ableger gab es zuletzt schon mit den Figuren Sunny oder Nihat. Zudem entstand kürzlich mit „Uferpark“ eine Soap für Kids (in der Jo Gerner ebenfalls mitwirkte).

„Das Supertalent“ lief erstmals 2007 und galt über viele Jahre als Quotenhit. Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Co. wurden zu festen Größen der RTL-Unterhaltung. Doch in den letzten Jahren bröckelte das Format. Bereits 2021 wurde die Show erstmals pausiert, das Comeback 2025 blieb ein Testlauf, nun folgt das endgültige Aus.