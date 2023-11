„Das perfekte Dinner“ auf der Aida: Köchin versinkt im Chaos – Gäste merken es sofort

Tag 2 auf der „AidaPrima“! In dieser Woche wird nämlich nicht in den heimischen vier Wänden der Kandidaten gekocht, sondern in der Küche eines Kreuzfahrtschiffs. Die fünf wagemutigen Teilnehmer von „Das perfekte Dinner“ merken allerdings schnell, dass diese Aufgabe eine besondere Herausforderung darstellt.

Die zweite Kandidatin, die für die Gruppe „Das perfekte Dinner“ kochen möchte, heißt Tanja. Mit einem ausgefallenen Menü möchte sie bei ihren Gästen punkten. Doch schnell wird klar, dass die Teilnehmerin nicht nur sehr aufgeregt ist, sondern ihr auch fatale Fehler unterlaufen.

„Das perfekte Dinner“: Nerven liegen blank – „Arsch auf Grundeis“

Schon in den regulären Ausgaben, bei denen die Kandidaten bei sich zu Hause kochen, stehen diese unter einem enormen Druck. Schließlich kochen sie nicht jeden Tag in der Anwesenheit eines Kamerateams für vier fremde Leute. Doch in der Sonderausgabe auf dem Kreuzschiff kommen noch ganz andere Herausforderungen dazu.

++ „Das perfekte Dinner“ auf der Aida: Schon zu Beginn geht alles schief ++

In einer fremden Küche bei Seegang zu kochen, macht die Aufgabe nicht gerade einfacher. Das merkt auch Tanja, die sichtlich aufgeregt ist. „Mir geht ein bisschen der Arsch auf Grundeis“, verrät sie zu Beginn ihres großen Tages. Beim Einkaufen entscheidet sie sich dann spontan dazu, Seeteufel zuzubereiten. Kenner wissen: Das ist alles andere als einfach. Zu dem Zeitpunkt soll die Gastgeberin auch noch nicht ahnen, dass ihr die Auswahl noch zum Verhängnis werden wird.

„Das perfekte Dinner“: Köchin serviert rohen Seeteufel

Während ihre Konkurrenten sie als organisiert und kontrolliert einschätzen, ist Tanja das komplette Gegenteil. Panisch irrt sie in der großen Küche herum und weiß gar nicht, wohin mit sich. Vor allem an einem Schritt tut sie sich schwer: Den Seeteufel zu filetieren. Dieser muss schließlich dünn geschnitten werden, damit er letztendlich auch gart.

Das scheint der Hobbyköchin nicht sonderlich gut gelungen zu sein. Nachdem ihre Konkurrentin Sally den ersten Bissen gemacht hat, fällt ihr alles aus dem Gesicht. „Das ist roh“, sagt sie lautlos in Richtung Kamerateam. Letzten Endes bleiben die Gäste jedoch fair und bewerten den Abend mit 30 Punkten.

