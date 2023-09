„Das perfekte Dinner“: Kandidat aus NRW macht Vox-Reporter Ansage – „Möchte ich vor der Kamera nicht beantworten“

„Das Besondere an dieser Woche ist, dass wir überwiegend nur mit Aldi-Produkten kochen“. So lautet das Motto der Hobbyköche aus der Ecke „Rhein-Ruhr-Wupper“ in NRW, wo sie in der Vox-Sendung „Das perfekte Dinner“ ihre Kochkünste diesmal zum Besten geben. Keine leichte Aufgabe für die Kandidaten, sich nur auf einen Laden zu beschränken.

Den Anfang macht „Das perfekte Dinner“-Teilnehmer Olli aus Leverkusen. Der 36-Jährige lebt in der Stadt zwischen Rhein und Ruhr mit seiner Freundin Jenny und dem gemeinsamen Hund Hugo in einem Haus. Doch als das Vox-Team ihm eine wichtige Frage stellt, verwehrt der Leverkusener diese prompt.

„Das perfekte Dinner“-Kandidat: „Vor der Kamera nicht“

Olli ist aufgeregt, wie er in der Sendung vom Montag (25. September) verrät. „Ja, mehr als ich gedacht hätte.“ Um auch nichts zu vergessen, was er sich für seinen Menü-Plan ausgedacht hat, hat sich der Hobbykoch Spickzettel an die Küchenschränke geklebt.

Dem Vox-Team zeigt er vor dem Start aber noch sein Haus, in dem er mit seiner Freundin Jenny erst seit einem halben Jahr wohnt. Auch die Grillecke im Garten, die später eine Rolle spielt, wird gefilmt – für Olli gibt es nichts Schöneres, als in Gemeinschaft zu grillen.

Kein Wunder, dass der Vox-Reporter ihn deshalb fragt: „Wer von euch ist der Chef in der Küche?“ Olli oder seine Freundin? Der „Das perfekte Dinner“-Kandidat reagiert schnell:

„Diese Frage, wer Chef in der Küche ist, möchte ich vor der Kamera nicht beantworten.“ Und dann erklärt er weiter: „Grundsätzlich koche ich, aber wir wechseln uns da ab. Ich habe das Glück, dass meine Partnerin auch sehr gut kochen kann und von daher wechseln wir uns da ordentlich ab.“

Beim „Perfekten Dinner“ ist diesmal aber Olli an der Reihe. Das ist sein Menü:

Vorspeise: Pulled Pork auf Coleslaw

Hauptspeise: Beef Brisket mit Smashed Potatoes, kandierten Möhren und einer Brombeer-Portwein-Jus

Nachspeise: Deconstructed Sanddorn-Cheesecake mit Baconchip

Für die anderen Mitstreiter, die seinen Menü-Plan zu Gesicht bekommen, klingt das etwas einseitig: „Das Menü ist sehr Fleisch-lastig, muss ich sagen. Das kommt halt auf die Menge an.“

Kann Olli die perfekte Menge kreieren, um die anderen Vox-Kandidaten zufrieden zu stimmen?

Achtung, Spoiler!

Kandidat Olli kann seine Koch-Mitstreiter überwiegend mit seinem Menü überzeugen. Immerhin gibt es insgesamt 33 Punkte – gar nicht mal schlecht für den Anfang.