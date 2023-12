„Das perfekte Dinner“ in Lübeck – Jürgens schräger Pasta-Tipp: „Die musst du natürlich mit Pattex einschmieren!“

Ein neuer Tag, ein neues Drei-Gänge-Menü in Lübeck in Schleswig-Holstein. Jürgen wohnt in Stockelsdorf vor den Toren der Hansestadt, er ist Gastgeber bei „Das perfekte Dinner“ auf Vox.

Der kaufmännische Angestellte in Hamburg bezeichnet sich als eher introvertiert, aber diese Gourmet-Truppe macht ihm das Schnacken leicht. Der 55-jährige ist begeisterter Radsportler, er hat sage und schreibe vier erstklassige Rennräder in der Garage stehen, die er stolz präsentiert, bevor es in die Küche geht.

Italienische Gourmet-Tour bei „Das perfekte Dinner“

Als er sich an den Tisch zu seinen Gästen setzt, erzählt Jürgen nicht ohne Stolz, dass er sogar mal eine Etappe bei der „Tour de France“ fahren durfte. Sein Menü ist allerdings komplett italienisch geprägt. Das Motto seiner Speisekarte: „Giro d’Italia“.

Vorspeise: Essenz von Tomaten mit Ricotta-Ravioli

Hauptspeise: Piccata vom Kalbsfilet Tomaten-Kräuter-Coulis / hausgemachte Gnocchi

Nachspeise: Topfenknödel auf Zwetschgen-Portwein Kompott

Das Wort „Piccata“ gibt der 22-jährigen Jenny Rätsel auf. Es dreht sich dabei um eine Panade aus Ei und Parmesan, in der das Kalbsfleisch „á la minute“ gebraten wird.

Jürgens Ravioli-Geheimtipp: Sekundenkleber!

Der Norddeutsche hat eine spezielle Ravioliform parat, allerdings benutzt er sie zum allerersten Mal. Der Teig ist gerollt, die ersten Ravioli sehen perfekt aus. Aber Mist! Jürgen hat etwas wichtiges vergessen: „Die musst du natürlich mit ‚Pattex‘ einschmieren!“, ärgert er sich. Hat er etwa vor, seine Gäste mit Sekundenkleber zu vergiften?

Natürlich nicht, er meint Eiweiß, das dafür sorgen soll, dass der Nudelteig vernünftig zusammenklebt. Diesen Trick hat er bei der ersten Pasta-Fuhre vergessen. Das rächt sich, die Nudeltaschen fallen auseinander. „Ach herrje, da ist auch schon wieder was passiert. Ich dreh ab. Es ist unfassbar, da reißt alles weg. Das wird alles nichts mehr…“ Hilft alles nichts, er muss die Menge an Ravioli reduzieren.

Aber nichts scheint das Nordlicht aus der Ruhe bringen zu können. „Mein Talent hättet ihr auch gern.“ schmunzelt er selbstironisch in die Kamera. Geschmacklich kommt seine Vorspeise jedenfalls sehr gut an.