„Das perfekte Dinner“ in Lübeck – Enttäuschung schon beim 1. Gang: „Da ist nichts Besonderes dabei!“

Künstlerin Megi ist am Donnerstag Gastgeberin beim perfekten Dinner in der Hansestadt. Die 48-Jährige kommt gebürtig aus Georgien, sie hat ihre Heimatstadt Tiflis aber schon 1998 nach ihren Kunststudium verlassen. Jetzt lebt sie in Reinfeld in Schleswig-Holstein.

Gegessen wird mitten in Megis Atelier, umringt von ihren farbenfrohen Gemälden. Für jeden ihrer vier Gäste hat sie eine eigene Speisekarte gemalt. Die Tischdecke ist rohe Leinwand. Sehr originell und kreativ. Kann ihre Küche da mithalten?

„Das perfekte Dinner“ am Donnerstag: Kreative Küche aus Georgien

Typische georgische Produkte sind Aubergine, Paprika, Tomate, Granatapfel und Gewürze wie Koriander, Knoblauch und Kreuzkümmel. Das soll sich auch in ihrem Menü widerspiegeln. Ihr Motto: „Kunstspaziergang mit Megi“.

Vorspeise : Impressionen aus Georgien

Impressionen aus Georgien Hauptspeise: Expressive Auseinandersetzung mit dem Wald

Nachspeise: Mousse au Chocolat mit Chili und Beeren

Auf dem bunten Vorspeisenteller befindet sich ein Gemüsesalat mit Granatapfel, ein georgisches Feta-Brot und gefüllte Spitzpaprika mit Couscous. Schon beim Anrichten ein wahres Kunstwerk. Doch was zählt, ist der Geschmack.

Jürgen reagiert enttäuscht: Nichts an dem Essen ist typisch Georgisch

Jürgen, der am Mittwoch kochen durfte, klingt nicht gerade begeistert: „Man kann gar nicht sagen, dass das jetzt speziell aus Georgien war. Das waren alles Sachen, die man hier auch schon gegessen hat. Da ist ja nichts Besonderes bei, man kennt doch alles.“ Er steht ziemlich alleine mit seiner Meinung da.

Vielleicht kann ihn der Hauptgang überzeugen, eine Dammwildroulade mit Kräuter-Dattel-Füllung, dazu gibt es eine Pilzquiche. Das klingt nun wirklich nicht nach deutscher Alltagskost. Für die 22-jährige Jessy ist Wildfleisch so gar nichts, Jürgen fand die Roulade etwas zu trocken, Regina hadert mit dem Koriander. Das klingt nicht nach Wochensieg.

Zum Nachtisch gibt es nicht nur was für den Gaumen, es gibt auch was auf die Ohren. Megi malt nicht nur, sie hat mit ihrem Mann auch eine Band. Er ist Saxophonist, sie spielt Percussion. Ein melodischer Abschluss für einen aromatischen Abend.

Die ganze Woche „Das perfekte Dinner“ kannst du bei RTL Plus in der Mediathek ansehen. Die Rezepte der Sendung gibt es bei vox.de.