„Das perfekte Dinner“ in Münster: Gast macht Entdeckung und bekommt Rüge vom Koch – „Alles Fake“

Es wird kulinarisch anspruchsvoll bei „Das perfekte Dinner“ in Münster. Am Dienstagabend (22. November) darf Hobbykoch Alexander an den Herd. Das Menü des 32-Jährigen folgt dem Motto „Nur die halbe Wahrheit“. Dass zumindest diese Aussage der ganzen Wahrheit entspricht, zeigt das Dessert.

Dafür hat sich der „Das perfekte Dinner“-Kandidat nämlich etwas ganz Besonders einfallen lassen. Mit Vitaminen hat seine Apfel-Schokoladen-Kreation aber nur wenig zu tun, wie Test-Esserin Katharina schnell feststellt.

„Das perfekte Dinner“-Koch kredenzt optische Täuschung

Dass Alexander kochen kann, dämmert den Anwesenden schon bei der Vorspeise. Langsam kommt die Frage auf, warum der Münsteraner heute noch als Arzt agiert, wo er doch lieber Koch hätte werden sollen. Es ist ein gern gehörtes Kompliment, das Alexander für seinen letzten Gang gleich mal auf Hochtouren laufen lässt.

„Der muss aussehen, wie ein Apfel“ weiht der Hobbykoch das Kamerateam ein. Worum es sich bei dem täuschend echt aussehenden Obst eigentlich handelt? Mousse aus weißer Schokolade, mit echtem Apfelkern überzogen, mit grüner Spiegelglasur. Eine echte Zuckerbombe also, die auf den ersten Blick aber auch deutlich mehr Apfelanteil haben könnte.

„Das perfekte Dinner“-Kandidatin peinlich berührt

Vor den Gästen aufgetischt, macht das Gericht einen glanzvollen Eindruck. Während Vox-Teilnehmerin Christiane noch von einem, in Schokolade getauchten Apfel ausgeht, macht ihre Konkurrentin Katharina direkt Nägel mit Köpfen.

Das ist Alexanders Menü:

Vorspeise: „You are fat, but you are good fat“: Avocado / Krebstier / Käse

Hauptspeise: „Wild and free as a deer can be“: Reh / Knollen / Kohl

Nachspeise: „An apple each day keeps the doctor away“: Apfel / Schokolade

Beherzt greift sie zum Besteck und trennt das Kunstwerk mit Gabel und Löffel in der Mitte auf. Dann reißt sie auch die noch stehenden Wände ein und breitet den falschen Apfel in seiner Gänze auf dem Teller aus.

„Alles Fake“, hört man Christiane sagen, die anscheinend von ihrem Teller aufgeschaut und das Sezier-Erlebnis mit angesehen hat. Nach ihrer OP am Apfel schaut Katharina ein wenig ratlos auf das Ergebnis, das mittlerweile jeden Glanz verloren hat.

Vom Gastgeber gibt’s prompt Rüffel für ihr grobes Essverhalten. „Du hast den ja radikal zerstört“, sagt Alexander vom Kopf des Tisches aus. Nach diesem Kommentar scheint Katharina peinlich berührt, denn so edel wie die anderen kann sie ihren Nachtisch jetzt nicht mehr abstechen.

Vox zeigt „Das perfekte Dinner“ montags bis freitags um 19.00 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.