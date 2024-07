„Das perfekte Dinner“: Gast sorgt für Aufruhr – „Respektlosigkeit“

Bei „Das perfekte Dinner“ laufen nicht nur die Herdplatten heiß, sondern es kocht auch mal die Stimmung über. Die Bremer-Woche hat es bei der Vox-Show ordentlich in sich! Denn die Kandidaten liefern sich neben dem kulinarischen Wettbewerb ebenfalls wortgewandte Schlagabtausche. Manchmal brauchen unhöfliche Gesten allerdings keine großen Floskeln – Kandidatin Kira lässt lieber stille Taten sprechen.

„Das perfekte Dinner“-Kandidat kämpft mit Lampenfieber

Montags bis freitags dürfen sich Zuschauer im Vox-Vorabendprogramm auf eine gastronomische Reise bei „Das perfekte Dinner“ begeben. Die spielte sich kürzlich im Großraum Bremen ab, genauer gesagt ging es an Tag 4 der Woche nach Delmenhorst. Dort wohnt Wärmetechniker und Show-Teilnehmer Johannes, der die anderen Kandidaten unter dem Motto „My fresh ’n‘ favourite flavours“ bekochte.

Johannes ist ordentlich am Zittern – seinen Mitstreitern Nicole, Lars und Jaqueline fielen die Schweißperlen auf seiner Stirn direkt ins Auge. „Ohhh, ganz nervös“, entging ihnen die Aufregung des Gastgebers nicht. Um die Stimmung aufzulockern, lud Johannes seine Gäste am Abend in die Küche ein, um ihm bei der Zubereitung von Ravioli zuzusehen. Doch eine Geste von Kandidatin Kira blieb dabei nicht unbemerkt!

Während die anderen Teilnehmer von den kulinarischen Köstlichkeiten in der Küche beeindruckt waren, schien Kira mehr daran interessiert, die Tischdeko zu begutachten. Denn statt sich zu ihren Mitstreitern in Johannes Küche zu gesellen, blieb sie seelenruhig auf ihrem Platz sitzen.

+++Dortmunderin blamiert sich beim „Perfekten Dinner“: „Nur peinlich“+++

„Desinteresse, würde ich sagen“, zeigte Jacqueline wenig Verständnis für das Verhalten der Kandidatin. „Wenn er einen schon einlädt…“ Lars wurde deutlicher: „Ich finde, das ist Respektlosigkeit vor dem Herrn. Ohne Sch..ß.“

Kira hingegen begründete ihr Verweilen am Tisch mit Rücksichtnahme auf Johannes Nervosität, da ohnehin schon so viele Menschen um ihm herumstanden: „Wenn ich dann da auch noch gestanden hätte, hätte das weder ihm was gebracht, noch mir hätte das was gebracht.“

Für sein „Perfektes Dinner“ bekam Johannes immerhin 32 Punkte. Übertreffen konnte das nur noch Kandidatin Nicole, die den Sieg der Vox-Sendung mit stolzen 39 Punkten einfuhr.