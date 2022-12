„Das perfekte Dinner“ in NRW: Chaos in der Küche! Kamera-Mann muss eingreifen

„Das perfekte Dinner“ ist an Tag zwei (Dienstag, 13. Dezember) bei Christian zu Gast, der den restlichen Kandidaten ein belgisches Menü zaubern möchte. Das Motto kommt daher, dass er in Eupen wohnt, einer deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien. Der 36-Jährige möchte beweisen, dass das Land kulinarisch mehr zu bieten hat, als bloß Pommes.

Während die anderen vier Teilnehmer von „Das perfekte Dinner“ die Karte studieren, macht sich Christian an die Vorbereitungen und geht die Rezepte durch. An seiner Seite steht seine Freundin, die nicht nur den Tisch dekoriert hat, sondern auch als Schnibbel-Hilfe da ist. Doch dann gesellt sich plötzlich noch eine dritte helfende Hand zu dem Paar.

„Das perfekte Dinner“: Kameramann packt mit an

Christian ist fleißig dabei, sein Hackfleisch zu kneten, als ihm auffällt, dass die Masse doch nochmal gesalzen werden müsste. Hilfesuchend schielt er zu seiner Freundin rüber und fragt: „Kannst du das eben machen? Ich habe die… Ne, lass!“ Gemeint war, dass seine Hände durch das Kneten voller Hackfleisch war und er deswegen den Salzstreuer ungern benutzt hätte. Als er dann doch selber zum Spülbecken eilt, um sich waschen, geht alles ganz schnell.

Denn prompt sieht man als Zuschauer, wie eine Hand ins Bild flitzt und sich den Salzstreuer schnappt. Einhändig beginnt der Kameramann nun die Fleischmasse zu salzen. Ganz zum Vergnügen von Koch Christian und seiner Assistenz: „Ich könnte auch, aber so ist es witziger“, scherzt sie.

„Das perfekte Dinner“: Als Belohnung gibt es ein Bier

Für diesen anstrengenden Einsatz gibt es anschließend sogar eine Belohnungen für den hilfsbereiten Kameramann. Christian fischt zwei Bierflaschen aus seinem Kühlschrank und stößt mit seinem spontanen Gehilfen erstmal an.

Kurze Zeit später trudeln dann auch die Gäste rein. Diese können sich übrigens ebenfalls über das ein oder andere Bier freuen, denn der Gastgeber hat für jeden Gang eine andere Sorte ausgewählt. Zum Dessert gibt es dann tatsächlich Schokoladen-Bier. Wie das wohl bei den Kandidaten ankommt?

Das siehst du bei „Das perfekte Dinner“ ab 19.00 Uhr bei Vox oder vorab in der Mediathek bei RTL+.