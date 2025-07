Formel 1: Red-Bull-Beben! Teamchef Christian Horner muss gehen

Was für ein Paukenschlag in der Formel 1! In den vergangenen Wochen und Monaten wurde schon leicht gemunkelt, jetzt ist es offiziell: Christian Horner und Red Bull gehen getrennte Wege.

Nachdem mehrere Medien schon darüber berichteten, hat es das Formel-1-Team verkündet. Die Verantwortlichen bestätigen, dass man sich über eine Vertragsauflösung mit Horner geeinigt habe. Er hat sich bereits von den Mitarbeitern des Formel-1-Teams verabschiedet.

Formel 1: Horner-Paukenschlag bei Red Bull!

Auch wenn es zuletzt Spekulationen über eine Trennung gab, ist es jetzt dennoch überraschend, dass Christian Horner seine Koffer packen muss. Der Brite wurde von den Verantwortlichen des Formel-1-Teams freigestellt. Sein bis 2023 laufender Vertrag wurde aufgelöst.

„Wir möchten Christian Horner für seine aussergewöhnliche Arbeit in den letzten 20 Jahren danken. Mit seinem unermüdlichen Einsatz, seiner Erfahrung, seiner Expertise und seinem innovativen Denken hat er maßgeblich dazu beigetragen, Red Bull Racing als eines der erfolgreichsten und attraktivsten Teams in der Formel 1 zu etablieren. Ich danke dir für alles, Christian, und du wirst für immer ein wichtiger Teil unserer Teamgeschichte bleiben“, sagt Oliver Mintzlaff, CEO Corporate Projects and Investments.

Sportlich läuft es bei Red Bull in diesem Jahr alles andere als gut. Die Dominanz ist dahin, das Auto ist zu schlecht. Weltmeister Max Verstappen zeigte sich immer wieder frustriert. Beim Niederländer sieht es auch momentan danach aus, als würde er zum Ende des Jahres das Team verlassen.

Mekies wird sein Nachfolger

Beim österreichischen Rennstall hatte Horner zuletzt die volle Kontrolle, hatte neben seinen Teamchef-Aufgaben noch das Sagen in der Technik- und Motoren-Abteilung sowie den Vorsitz beim Marketing. All diese Lücken müssen beim Formel-1-Team jetzt gefüllt werden.

Sein Nachfolger steht auch schon fest: Laurent Mekies wird neuer Teamchef. Laurent Mekies: „Die letzten anderthalb Jahre waren ein absolutes Privileg, die Racing Bulls zusammen mit Peter Bayer zu leiten. Es war ein unglaubliches Abenteuer, zusammen mit all unseren talentierten Leuten zur Entstehung von Racing Bulls beizutragen. Der Geist des gesamten Teams ist unglaublich, und ich glaube fest daran, dass dies erst der Anfang ist. Alan ist der perfekte Mann, um jetzt zu übernehmen und unseren Weg fortzusetzen. Er kennt das Team in- und auswendig und war immer ein wichtiger Pfeiler unserer frühen Erfolge.“