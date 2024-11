,,Das große Promi-Büßen“: ,,Dschungelcamp“-Legende Legat kocht vor Wut

Die fünfte und sechste Folge von ,,Das große Promi-Büßen“ haben es ihn sich! Sie werden Donnerstagabend (21. November) um 20.15 bei ProSieben ausgestrahlt. Im Fokus der fünften Folge steht ,,Dschungelcamp“-Legende Thorsten Legat. Er verliert völlig die Nerven, ist in Tränen aufgelöst und flucht aufs Übelste im Beisein seiner Kontrahenten.

Was brachte ihn so zum Kochen?

,,Das große Promi-Büßen“: Körperliche und mentale Zerreißprobe

Seit dem 7. November 2024 haben Reality-Fans einen weiteren Grund zur Freude. Die dritte Staffel von ,,Das große Promibüßen“ ist wieder in der Joyn Mediathek abrufbar. Zudem ist die Reality-Show seit dem 14. November wieder auf ProSieben im Fernsehen zu sehen. Dabei gehen die Kandidaten an ihre physischen Grenzen und werden auf eine harte Belastungsprobe gestellt.

Zehn Promis müssen sich dabei in den ,,Runden der Schande“ den harten Worten von Kult-Dragqueen Olivia Jones stellen. Im Fokus stehen vergangene TV-Fehltritte, für die die Promis büßen müssen. Die eigentlichen Konkurrenten werden aber gleichzeitig zu einem Team. So müssen sie in Challenges die schlussendliche Gewinnsumme in die Höhe treiben. Am Ende sollen 25.000 Euro erkämpft werden.

+++ Ebenfalls interessant: „Destination X“ bei ProSieben – Sender geht jetzt drastischen Schritt +++

Nach einer gemeinsamen Sportchallenge wird ein Promi ins Kreuzverhör genommen. Reality-Star Jörg Hansen muss sich in einem emotionalen Gespräch Olivia Jones stellen. Dabei geht es um eine vergangene Beziehung und den Umgang mit seiner Freundin. Beim Verhörten werden zahlreiche Tränen fließen und er wird sich in einem emotionalen Ausnahmezustand befinden.

Doch nicht nur er! Die am TV-Monitor zuschauenden Kontrahenten reagieren während des Gespräches und im Anschluss daran völlig fassungslos. Dann passiert das Unmögliche: RTL-Star Thorsten Legat hält es nicht mehr aus! Bei ihm gehen die Nerven durch und er flucht wütend in den Raum hinein : ,,F**kt euch!“ Anschließend tritt er frustriert in die Luft und ergreift die Flucht.

So emotional hat man den früheren Profifußballer selten gesehen. Er ringt mit den Tränen und sitzt zusammen gekauert alleine draußen. Was ist da bloß passiert? Und wie geht es weiter? Kann Thorsten weiterhin an der Show teilnehmen?

Weitere Nachrichten aus der Reality-Welt haben wir hier für dich zusammengestellt:

All diese Fragen werden in Folge 5 am Donnerstagabend um 20.15 bei ProSieben beantwortet. Doch damit nicht genug! Reality-Fans steht ein wahnsinnig unterhaltsamer Fernsehabend auf ihren Sofas bevor. Zusätzlich wird auch noch eine sechste Folge im Anschluss ausgestrahlt. Für ,,Das große Promibüßen“-Fans sind in der Joyn-Mediathek derweil schon acht Folgen verfügbar.