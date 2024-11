„Das große Promi-Büßen“: Unerbittlicher Kampf- Kandidaten werden zur Zielscheibe

Am Donnerstagabend (28. November) bietet der Sender ProSieben den TV-Zuschauern wieder eine gewaltige Mischung aus Momenten zum Lachen und zum Kopfschütteln. So geht zur Primetime um 20.15 die siebte und achte Folge von „Das große Promi-Büßen“ an den Start.

Dabei ist besonders ein weiblicher Reality-Star an ihre physische und psychische Grenze angelangt. Sie leidet bitterlich und fasst am Rande eines emotionalen Zusammenbruches den endgültigen Entschluss, die Show freiwillig zu verlassen. Um wen handelt es sich dabei?

,,Das große Promi-Büßen“: Wöchentliche Verpflichtung für Reality-Fans

Am 14. November feierte die Unterhaltungsshow ,,Das große Promi-Büßen“ mit ihrer 3. Staffel ihr Comeback im linearen Fernsehen. Davor war sie schon seit dem 7. November Teil der Joyn-Mediathek. Fans können sich besonders freuen, da sie ihre Lieblingspromis unter extremsten nervenaufreibenden Bedingungen verfolgen können.

+++ Ebenfalls sehr lesenswert: ,,Das große Promi-Büßen“: ,,Dschungelcamp“-Legende Legat kocht vor Wut +++

Das Konzept der Reality-Show ist, dass sich zehn Stars in den ,,Runden der Schande“ den harten Worten von Kult-Dragqueen Olivia Jones stellen müssen. Die eigentlichen Konkurrenten wachsen aber auch zu einem Team zusammen. Sie müssen sich in Challenges beweisen und die schlussendliche Gewinnsumme auf idealerweise 50.000 Euro hochschrauben.

,,Das große Promi-Büßen“: Vollkommener emotionaler und körperlicher Tiefpunkt

Reality-Star Christina Dimitriou (32) jedoch hält es keine Sekunde mehr in der Gesellschaft ihrer Konkurrenten aus und verlässt zu deren Freude das Format. Dabei gehen die Kontrahenten hart mit ihr ins Gericht.

Der Sohn von Dschungellegende Torsten Legat Nico (26) findet für ihren Abschied deutliche Worte: ,,Das ist ein Zeichen von Schwäche für mich!“ und fügt hinzu: ,,Die meint, dass sie die Stärkste und Beste ist. Die hat in dieser Show nicht einmal performt. Sie hat es auch nicht verdient, soll sie nach Hause gehen! Ich hoffe, dass sie am Ende aber ein schlechtes Gewissen hat.“

Auch die Reaktion von Reality-Star Jörg Hansen (46) spricht derweil eine deutliche Sprache: ,,Es ist mir scheiß egal. Ich bin froh, dass ich diese Frau nie wieder irgendwo sehen muss.“

,,Das große Promi-Büßen“: Fieser Komplott gegen Vater-Sohn-Duo

Ein weiteres Highlight der siebten Folge wird eine Challenge der besonderen Art: ein gemeinsames Bobbycar-Rennen. Für viele ist es der bislang ,,lustigste Kraftakt“: Schmerzen sind dabei vorprogrammiert! So müssen die Stars einen Parkour mit ihren Bobbycars unter Zeitdruck absolvieren. Die Krux dabei: Ihre Gefährte sind mit einem Seil verbunden. Werden Sie diese Challenge bestehen und ihre Gewinnsumme erhöhen?

Für die Fans ist auch heute eine doppelte Überraschung garantiert. Die achte Folge knüpft im Anschluss an die siebte Episode an. Sie hat es auch in sich. Dabei gerät ein Vater-Sohn-Duo besonders in die Schusslinie der anderen Kandidaten und es mündet in einer totalen Eskalation. Damit sollte auf jeden Fall Begeisterung entfacht sein, sich diesen Abend für die Reality-Show im Kalender freizuhalten!