Jörg Pilawa: Kurz nach letzter „1% Quiz“-Ausgabe herrscht traurige Gewissheit

Donnerstagabend und die Frage aller Fragen steht im Raum: Wie clever ist Deutschland wirklich? Jörg Pilawa lädt zur ultimativen Wissensschlacht mit „Das 1% Quiz“. 100 Kandidaten treten an, um ihre grauen Zellen zu fordern und gegen den Rest der Nation zu bestehen. Wer am Ende als Sieger hervorgeht, könnte satte 100.000 Euro einsacken!

In der Sendung am 2. Januar waren auch diesmal mit dabei die TV-Köche Alexander Kumptner und Tim Raue. Ob sie beim Quiz und bei den Zuschauern punkten konnten? Ein Blick in die Quoten verrät mehr…

Jörg Pilawa: Fesselt „Das 1% Quiz“ weiterhin die Zuschauer?

Der Abend stand ganz im Zeichen des Krimis. „Nord bei Nordwest“ im Ersten dominierte in der Primetime laut dem Branchenmagazin „Quotenmeter“ mit beeindruckenden 7,68 Millionen Zuschauern. Die Krimi-Wiederholung „Der Zürich-Krimi“ und der „Bergdoktor“ hielten ebenfalls die Zuschauerzahlen hoch. Ein klarer Sieg für die Crime-Fans des Landes! Nicht ganz so erfolgreich im direkten Vergleich schlug sich das Quiz-Event in der Quoten-Schlacht.

+++ Auch spannend: „Das 1% Quiz“: Schlagerstar packt aus – „Müssen falschgelegen haben“ +++

Sat.1 konnte trotzdem mit 1,45 Millionen Zuschauern punkten, darunter 0,51 Millionen junge Menschen, was einen soliden Marktanteil von 9,7 Prozent einbrachte. Derweil setzte RTL auf Comedy mit Mario Barth. Der Komiker erreichte 1,19 Millionen Fernsehzuschauer, mit 0,45 Millionen Umworbenen sicherte sich RTL 8,7 Prozent. Währenddessen überraschte ProSieben mit einem „Joko & Klaas“-Special. Das sahen sich 1,05 Millionen Menschen an, wovon 0,59 Millionen aus der Zielgruppe kamen.

ProSieben setzte anschließend auf „Darüber staunt die Welt“ und erntete 0,82 Millionen Zuschauer.

Sendung verpasst? Kein Problem! Fans von „Das 1% Quiz“ können die Rateshow mit Jörg Pilawa jederzeit in der Joyn-Mediathek anschauen.