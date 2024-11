„Das 1% Quiz“: Schlagerstar packt aus – „Müssen falschgelegen haben“

Am Donnerstagabend (28. November) stieg wieder ein Showdown in der Quizarena des Sat 1-Formates „Das 1% Quiz.“ Unter der Leitung von Moderator Jörg Pilawa mussten sich die Kandidaten in Wissensfragen rund um die Gebiete Politik, Wirtschaft, Sport, Geografie, Kunst und Kultur beweisen. Im Idealfall winkte ein Gewinn von 100.000 Euro.

Neben den 100 Zuschauern im Publikum wurde in der heutigen Folge ebenfalls die Cleverness von Schlager-Star Vanessa Mai (32) und Balladen-King Sascha Röntgen-Schmitz (52), besser bekannt als „Sasha“, getestet.

„Das 1% Quiz“: TV-Momente zum Totschießen

Vanessa Mai eröffnete die Show schon einmal mit einem Lachmoment. Sie erlaubte sich einen Gag. So überraschte die Sängerin bei der Frage nach der Höhe ihres Intelligenzquotienten mit einem einzigartigen Wert. „Ich habe einen IQ von 2“, erzählt sie. Ob sie sich dann für das passende Format entschieden hat?

Und die Momente für Lachtränen ziehen sich danach fort. So wird die Frage gestellt: Was sieht man hier im wahrsten Sinne des Wortes? Auf den zwei abgebildeten Fotos sind ein alter VW-Bulli und ein kleiner alter MINI Cooper zu erkennen. Eine der Antwortmöglichkeiten ist „OTUA“ (rückwärts „Auto“).

Dann geschieht das Unvorstellbare! Ganze vier Kandidaten haben bei dieser Frage Probleme und erkennen nicht die richtige Lösung. Wo waren sie bloß mit ihren Gedanken?

„Das 1% Quiz“: Gesamter Showverlauf auf Joyn abrufbar

Vanessa Mai beweist derweil großes Wissen und Reaktionsschnelligkeit. ,,Da müssen sie damals mit meinem IQ-Test falschgelegen haben“, witzelt sie.

Setzt sie ihre Glanzstunden während des weiteren Verlaufes der Quizsendung fort? Oder kommen doch die Begleiterscheinungen ihres damaligen IQ-Testergebnisses ans Tageslicht? Dies können TV-Fans in der Joyn-Mediathek bequem und zeitlich flexibel streamen. Eins darf man schon einmal verraten: Es sind noch einige unterhaltsame Momente garantiert.