Vanessa Mai entdeckt Fan in der Menge – unfassbar, was dann geschieht! „Selber Schuld“

Dass die Sängerin Vanessa Mai (32) ein besonderes Verhältnis zu ihren Fans hat, ist schon lange bekannt. Nun beschert sie einer Person auf einem Konzert in Bremen einen einzigartigen Gefühlsmoment. Dieser könnte vielleicht auch ein Zeichen sein und die Herzen von Besuchern ihrer nächsten Auftritte höher schlagen lassen!

Als sich die junge Fandame zu einem Konzert ihres geliebten Schlagerstars in die Hansestadt auf den Weg macht, hätte sie zwei Dinge wohl kaum für möglich erachtet – Zum einen auf der Bühne ganz nah mit Vanessa Mai einen Showact zu haben und zum anderen ein Hit auf dem Instagramprofil der deutschen Sängerin zu werden.

Vanessa Mai schenkt Fan einzigartigen Moment

Dennoch hatte sie schon versucht, im Vorfeld aufzufallen. Anders als viele andere Fans entschied sie sich für einen ausgefallenen Dresscode: ein Schneemann-Kostüm. Ob sie damit ihre Vorfreude auf das Fest der Liebe zum Ausdruck bringen wollte oder diesen Look im Zeichen von Vanessa Mais Song ,,Schneemann“ wählte, bleibt ungewiss.

Eins steht aber fest: Die junge Frau stach der Schlagersängerin sofort ins Auge. Als Belohnung für diesen Eyecatcher zögerte sie keine Minute und zog den Fan auf die Bühne. Anschließend performten sie gemeinsam Hand in Hand zu ihrem Titel ,,Schneemann“. Was muss das für ein Highlight für den Teenie gewesen sein! Zu sehen ist es in einem Video bei Instagram, dass Vanessa Mai selbst mit dem Text „Selber Schuld, wenn man als Schneemann zur Tour kommt“ titelte. Doch dies war noch nicht alles!

Schneemann-Invasion bei kommenden Vanessa Mai-Konzerten?

Vanessa Mai postete die Aufnahme auf ihrem Instagramprofil mit den Zeilen ,,Denkt nicht mal dran auch als Schneemann zur Tour zu kommen“. Dies entfachte bei vielen Fans größte Begeisterung, was sich an den unterhaltsamen Kommentaren zeigt:

,,So ein schöner Moment in Bremen“

,,Wäre witzig, wenn so gut wie alle als Schneemann kommen und du dich nicht entscheiden kannst, wen du auf die Bühne holst. Und dann alle nehmen musst!“

,,Ich denke, dass da bei den Konzerten ganze Regimente von Schneemännern die Hallen füllen werden“

,,Ich komme nach Kempten als Schneemann und bringe meine Schneefrau mit. Da können wir schön dahin schmelzen“

,,Darf ich dein Schneemann in Frankfurt sein? Ich mache es, wenn du mir antwortest“

Es klingt ja so, als ob sich bei den anstehenden Konzerten des Schlagerstars viele Schneemänner im Publikum tummeln werden. Mal schauen, ob wirklich mehrere Fans auf den Zug aufspringen werden. Werden sie dann auch bei kommenden Konzerten Teil ihrer Bühnenacts? Für viele dürfte es auf jeden Fall eine gelungene Inspiration sein, es ebenfalls zu versuchen!