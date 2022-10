Danni Büchner rechnet mit RTL-Stars ab – „Könnte so ausrasten!!“

„Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner kennt kein Halten mehr. Die Mallorca-Auswanderin ist stinksauer. Grund dafür sind Szenen, die sie beim „Sommerhaus der Stars“ mitansehen muss. Sie selbst war 2018 Kandidatin in der RTL-Show, sorgte mit ihrer Busen-Show für einen handfesten Skandal. Doch das, was sich einige Teilnehmer in diesem Jahr in der Sendung leisten, toppt ihrer Meinung nach noch mal alles.

Danni Büchner wettert offen gegen ein ganz bestimmtes Sommerhaus-Paar.

Danni Büchner wettert öffentlich gegen „Sommerhaus der Stars“-Paar

„Könnte so ausrasten!!“, schreibt die 44-Jährige in ihrer Instagram-Story und verrät auch, was sie so auf die Palme bringt. „Ja, ich war auch im Sommerhaus der Stars. Aber erst mal muss ich meinen Spotify-Account löschen. Weil zwei Kandidaten singen da ja jetzt aus dem Sommerhaus“, so Danni. „Ich habe mich auch nicht benommen, aber das, was manche da machen – über die Figuren anderer lästern, über überhaupt irgendwas lästern – hör mal, da fällt mir nichts mehr ein!“

Damit dürfte klar sein, welches Paar sie meint: Die Ex-„Bauer sucht Frau“-Kandidaten Patrick Romer und Antonia Hemmer. Der Landwirt hat des Öfteren an der Figur seiner Freundin öffentlich im TV rumgemäkelt und sie bei Spielen fertig gemacht. Doch sie stand weiter zu ihm. Mittlerweile haben die beiden auch den gemeinsamen Song „Du hast mich einmal zu oft angesehen“ veröffentlicht, den man eben auch bei Spotify hören kann.

Danni Büchner stinksauer auf RTL-Stars Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

Danni Büchner legt mit ihren Wut-Äußerungen weiter nach. Denn Patrick und Antonia lästern immer mal wieder über ihre Konkurrenten, die in Kuppelformaten wie mitwirkten und sich dort sogar kennenlernten. Danni: „Genau diese Situation, da sitzen die beiden Blondinchen, er und sie, im Bett und diskutieren darüber, warum Cosimo nicht gegangen ist. Und sagen, wo die ganzen Love Island Sachen herkommen. Mäuschen: Bauer sucht Frau ist auch so ein Format wie Love Island. Aber Kosmetikerin und Rinderzüchter…“

Mehr News zu Danni Büchner:

Danni Büchner: Riesen-Zoff mit einem Fan – „Bodenlose Frechheit!“

Danni Büchner mit beunruhigenden Aussagen – „Weine ohne Ende“

Danni Büchner: Hunde-Experte schockiert, als er DAS mitbekommt – „Sehr traurig“

Danni Büchner: RTL-Zuschauer haben klare Meinung

Mit ihrer Meinung ist Danni Büchner nicht allein. Auch im Netz tummeln sich Kommentare von Zuschauern gegen den Bauern:

„Dieser Bauer macht wütend. Er meckert nur an ihr rum. Da hat sie immer mehr Angst zu versagen. Kein Selbstbewusstsein. Weint nur. Sie ist Schuld an allem. Kein Lob von ihm. Dabei ist er ein NICHTS ohne sie. Mädchen, das hast du nicht verdient!“

„Dieser Bauer und sein Verhalten gegenüber seiner Freundin ist unerträglich. Wie kann man so sein?“

„Ich hoffe er reflektiert sein Verhalten & hoffentlich gibt ihm auch sein Umfeld eine Rückmeldung damit er des mal kapiert!“

Lediglich wenige können Patricks Verhalten im „Sommerhaus der Stars“ nachvollziehen: „Patrick geht bestimmt nicht ordentlich mit ihr um. Aber sie gibt sich auch wirklich seeehr naiv. Ich kann ihn an manchen Stellen echt verstehen.“

Klar ist: Danni Büchner und die „Bauer sucht Frau“-Stars werden wohl keine Freunde mehr.